All free, un shonen est deux tomes à découvrir aux éditions Mangetsu

All free est un shonen, en deux tomes, original et captivant, qui met en avant le judo. Deux mangas parus aux éditions Mangetsu, en avril 2022, de Terubo Aono, qui viennent mettre en avant ce sport de contact, la passion du sport et la transmission générationnelle.

La jeune Jun demande à son oncle de ne pas aller combattre. Elle lui rappelle que son adversaire est plus gros que lui et lui demande pourquoi il ne se bat que contre des gens comme ça. L’oncle essaie de rassurer la jeune fille. Il trouve cela gentil de s’inquiéter, mais il doit affronter un tel adversaire. Puis, il explique pourquoi il fait ça, pour lui, le judo c’est la liberté. Jun a aujourd’hui quinze ans, elle est sur le tatami, à combattre un homme. Le combat n’est pas officiel, cependant, plein d’équipes d’entreprises participent aux tournois. L’adolescente se retrouve à combattre dans la section masculine toutes catégories ! Elle obtient le score le plus élevé possible, qui marque aussi la fin du combat. Dans les tribunes, les spectateurs se posent des questions, tant le combat a été rapide. L’adversaire de Jun la félicite, elle a bien joué et est forte.

Jun Mifune est une judokate passionnée, qui aime ce sport depuis toujours. Elle est la digne héritière d’une famille de judokas, son père, comme son oncle. Pour raviver la passion chez ce dernier, l’adolescente décide de faire ses preuves, et plus encore, en combattants dans toutes les compétitions masculines et toutes catégories. Elle le fait aussi pour elle, accomplir un rêve, se sentir libre et prête à affronter le monde… Le manga est bien rythmé, entre combats épiques, termes techniques et relation familiale. Le récit est plaisant, captivant, avec la détermination de cette jeune femme en devenir, ses rencontres, ses combats, ses échecs, ses espoirs, sa famille… Les récits se lisent assez facilement et rapidement, entraînant les lecteurs dans cette passion forte qu’est le judo, pour la famille Mifune. Le dessin est tout aussi réussi, avec un trait fluide, travaillé et puissant.

All free est un shonen, à retrouver en deux tomes, des éditions Mangetsu, qui propose de découvrir le judo, à travers une héroïne particulière. Une adolescente bien décidé à bousculer les choses, faire honneur à sa famille, et à redonner le goût de la passion à son oncle.

