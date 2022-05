Mon imagier nature – Le printemps

Le printemps est un petit livre cartonné, des éditions Flammarion, qui vient compléter la collection Mon imagier nature. Un ouvrage, pour les tout-jeunes lecteurs, d’Adeline Ruel, paru en mars 2022, qui invite à observer la nature et y découvrir une saison merveilleuse.

Le soleil et la pluie, sont les deux premiers éléments à découvrir, dans ce petit documentaire, adapté aux tout-petits. Il est expliqué, brièvement, que l’alternance du soleil et de la pluie, fait pousser les plantes. Ainsi, elles peuvent grandir, petit à petit, se présentant en jolies pousses ! La pluie et le soleil présentent aussi, parfois, un joli arc-en-ciel. Un beau spectacle à retrouver derrière un flap amusant et solide. A la deuxième double page, des fleurs sont présentées. Au printemps, les premières fleurs fleurissent, offrant de belles couleurs. Les enfants peuvent découvrir le bouton d’or, le myosotis, la jacinthe, la primevère, la tulipe ou encore la pensée.

A chaque double page, un nouveau thème, autour du printemps est abordé pour les jeunes enfants, qui sont invités à découvrir cette belle saison. La nature qui s’éveille, tout comme les tout-petits, qui, lors de leurs balades, peuvent découvrir le soleil, la pluie, un arc-en-ciel, des fleurs, des arbres en bourgeons, ou encore des animaux, et des naissances. D’un côté c’est un imagier qui est à découvrir, avec des images et des mots à associer, pour enrichir le vocabulaire des tout-jeunes lecteurs. Des phrases courtes et simples viennent apporter quelques informations supplémentaires. De l’autre, un grand volet est à abaisser, pour découvrir une grande illustration, proposant un détail de l’image, comme un grossissement, pour mieux comprendre et observer. Le dessin est beau, il se veut réaliste et reste très doux et captivant.

Le printemps est un nouveau titre de la collection Mon imagier nature, des éditions Flammarion. Un beau petit livre carré et cartonné, solide, qui tient parfaitement en main, pour faire découvrir aux jeunes enfants la nature qui s’éveille lors de cette saison merveilleuse.

