Nice : Jusqu’au 22 Mai au Musée de la Photographie Charles Nègre, exposition “Studio Harcourt, l’Art de la Lumière”

Depuis le 4 février et jusqu’au 22 mai, le Musée de la Photographie de Nice propose une magnifique exposition consacrée au mythique Studio Harcourt. Le public pourra ainsi voir ou revoir des photos d’acteurs et d’actrices devenues légendaires mais aussi de découvrir des portraits de talents de la variété française.

Le Studio Harcourt, une référence iconographique

Depuis sa création en 1934, le Studio Harcourt, hors du temps et des modes, préserve et cultive les valeurs fondamentales qui ont forgé son succès et sa réputation : l’exigence de l’excellence, le respect d’une esthétique et une élégance à la française.

Imaginé par Cosette Harcourt, femme d’exception, moderne et à l’avant-gardisme audacieux, le Studio éponyme à sa fondatrice naît de sa collaboration avec Robert Ricci et les frères Lacroix, patrons de presse à l’instinct visionnaire et hommes d’affaires aguerris.

L’esthétique de Studio Harcourt puise son héritage dans les racines glamour de l’âge d’or du cinéma français en noir et blanc. Cette image unique, recèle une histoire, une émotion, savante alchimie de clair-obscur. Souvent imité mais jamais égalé, le style Harcourt est devenu un gage d’éternité, une référence iconographique qui, au fil des années, s’impose comme une signature incontournable.

Véritable institution aujourd’hui labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant », la griffe Harcourt s’inscrit dans l’inconscient collectif et poursuit sa quête d’intemporalité, gravant son empreinte dans l’imaginaire du temps. Mémoire picturale des grandes figures artistiques, culturelles et politiques du XXe, la légende s’impose comme une évidence, défiant le temps qui passe.

Une cabine photo Studio Harcourt installée dans le musée

Pendant la durée de l’exposition, le public pourra se faire photographier gratuitement dans la cabine photo Studio Harcourt installée dans le musée à cette occasion. Après une pause maquillage devant le miroir extérieur, il s’agira de s’installer sur le coussin du tabouret réglable et de suivre les instructions. Il sera possible de choisir entre trois prises à la fin. L’éclairage fait ressortir les contrastes et la photo en format carte postale est siglée d’un discret H majuscule, caractéristique de la marque Harcourt.