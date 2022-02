Saint Valentin – Sélection cadeaux et look Matchy Matchy par Fitz & Huxley

Fitz & Huxley est une marque allemande de sac à dos et autres accessoires, qui propose une sélection de cadeaux, pour la Saint Valentin. La marque présente une gamme de sacs à dos unisexe, dans différents formats et différents coloris, qui saura plaire…

Fitz & Huxley est une marque allemande qui est née en 2012, alors que le futur fondateur tentait de trouver un sac à dos non sportif, élégant, pour le quotidien. Aujourd’hui la marque présente plusieurs gammes de sacs à dos élégants, pour la vie de tous les jours, sans plastique. En effet, les produits sont fabriqués avec des matériaux naturels et durables.

Ainsi, pour la Saint Valentin, la marque suggère de découvrir et offrir, à son amoureux ou amoureuse, un sac à dos de la collection Soltice. Un accessoire parfait, unisexe, un cadeau utile et beau, à retrouver dans trois formats différents et plusieurs coloris.

France Net Infos a choisi le sac à dos Soltice Lilac, en grand format. Le sac est beau, sobre et élégant à la fois, avec une toile épaisse et souple à la fois. Le dessus est en cuir, avec une découpe arrondie, offrant un peu de douceur au design. D’autres éléments en cuir permettent de renforcer le sac, la tenue du sac, mais aussi d’habiller ce sac ! Enfin, une cordelette blanche vient fermer le haut de l’accessoire, apportant un brin d’élégance et une belle finition.

Le sac est pratique, avec quelques poches à l’intérieur, une grande, contre le dos renforcé. Il y a aussi une petite poche, sur le côté, qui se ferme avec une fermeture éclair, ainsi qu’une plus grande sur le devant, mais toujours à l’intérieur, qui se ferme aussi avec une fermeture éclair. Le sac à dos est assez grand pour ranger une tablette, un porte-feuille, un chéquier, un dossier, une gourde, un petit encas… Tout ce qu’il faut pour une journée de travail, ou de shopping, peut tenir convenablement dans ce sac ! Le dossier et le fond du sac sont renforcés, plus solides, mais aussi plus confortables, pour être porté. Le sac à dos se ferme avec un aimant et la lanière en cuir. Une anse permet de prendre le sac correctement en main et les bretelles ajustables, de le porter correctement sur le dos.

Fitz & Huxley est une marque allemande de sac à dos élégant et durable, pour une utilisation quotidienne. Un accessoire pratique, solide et confortable, qui idéal pour toutes sortes de sorties. Une idée cadeau utile, unisexe, pour de futures balades en amoureux…

La marque allemande Fitz & Huxley est à retrouver par ici…