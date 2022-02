Adlivun : La légende du Mary Celeste aux Éditions Ankama

Avec son titre qui fait référence à la mythologie inuite, Adlivun a déjà tout pour nous fasciner. On part en expédition en Arctique, avec les marins d’un célèbre navire ayant été abandonné par son équipage en 1872.

Un fait étrange à l’époque, entouré de mystères qui laisse les pensées de chacun, naviguer entre légendes étranges et croyances inuites.

Un superbe one shot fantastique, très artistique, disponible depuis le 4 février 22 aux Éditions Ankama.

Le décor :

Douvres, 1847, Angleterre …

Dans la taverne du Dover, il y a une effervescence inquiétante. Les marins échangent sur la disparition des hommes de deux navires disparus en Arctique : le Terror et l’Erebus. Les discussions vont bon train car les équipages redoutent ces terres inhospitalières où tant de navires se retrouvent coincés entre les glaces. Ou les icebergs éventrent et coulent les bateaux. Et, où les natifs ont des US et Coutumes trop étranges pour la société de cette époque.

Ils sont interrompus par un « étranger » qui vient se réchauffer avec un bon rhum. L’inquiétude est à son comble quand à la recherche d’hommes, par la marine royale, pour affairer une expédition de secours vers l’Arctique. L’étranger écoute patiemment, puis, après avoir bu plusieurs verres, ressort dans la tempête d’hiver pour se diriger vers le phare. Là, dans une ruelle, il ne sait pas s’il se met à échanger avec une hallucination, ou avec une personne réelle. Mais, il engage une conversation avec une très belle femme, assise dans la neige, qui porte étrangement, le même nom que son navire.

Après lui avoir donné la pièce, il continue son chemin jusqu’au phare, où le vieux gardien lui confirme qu’aucun homme n’est jamais rentré suite aux deux expéditions. Il faut être fou pour être marins car la mer prend ce qu’elle a à prendre, sans jamais le rendre.

Le lendemain, à la taverne …

L’étranger est décidé. Il propose de l’or, beaucoup d’or pour monter sa propre expédition à la recherche des navires disparus. Pour comprendre ce qu’il est advenu. Aussi, et peut être pour retrouver ce qu’il a perdu …

Le point sur la BD :

Vincent Balzano ( Clinton road …) nous hypnotise une nouvelle fois de ces graphismes artistiques, et de son scénario nébuleux. Il y mélange des faits réels entourés de mystères, concernant des navires à jamais disparu, et nous pousse à la recherche sur ces histoires et découvertes survenus il y a des années.

Des faits entourés de mythes et de légendes, qu’à l’époque, on préférait croire pour se rassurer par manque de moyen de recherche. Et de compréhension des ethnies existantes dans ces zones particulièrement inhospitalières.

Son scénario s’habille rapidement d’une onde onirique, et d’une ambiance particulièrement angoissante dont l’auteur a le secret. Adlivun aux Éditions Ankama, fourmille pourtant d’informations. Comme dans Clinton Road, Balzano s’appuie sur des faits réels qui ont fait l’objet d’affaires non élucidées. Un peu comme des « légendes urbaines » qui se racontent, poussant le lecteur à la curiosité.

La conclusion :

Avec son mélange de style : faits réels, légendes, mythologie Inuite, Adlivun aux Éditions Ankama apporte en quelques sortes, une lumière mystique sur les différentes disparitions d’expéditions de l’époque. Une œuvre qui nous rappelle les dangers d’une mer qui a, tout au long des siècles, emporté tant d’hommes dans ces profondeurs. Laissant des épouses et des enfants, veuves ou orphelins, de ces hommes courageux poursuivant un but vaporeux. Poussant les limites du monde afin de découvrir de nouveaux horizons. Un​ one shot​ fantastique, onirique, superbement illustré, et terriblement hypnotisant. (Exposition de planches originales, avec présence de l’auteur, du 4 au 19 Mars 22, galerie Achetez de l’Art, Paris)