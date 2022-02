A Nice, l’Espace Lympia présente sa nouvelle exposition “La Côte d’Azur s’affiche” jusqu’au 22 mai

A Nice, le Département des Alpes-Maritimes présente sa toute nouvelle exposition « La Côte d’Azur s’affiche », jusqu’au au 15 mai 2022, à l’espace culturel départemental Lympia, sur le port de Nice.

Des affiches qui racontent l’histoire de la région

Élevée au rang de pratique artistique grâce à des illustrateurs comme Jules Chéret ou Alphonse Mucha et des peintres comme Henri de Toulouse-Lautrec, l’affiche est devenue au XXe siècle un objet du quotidien qui décore les intérieurs et continue d’orner l’espace public.

Les Archives départementales des Alpes-Maritimes conservent un riche fonds d’affiches consacrées à la promotion d’un territoire mythique : la Côte d’Azur. Elles constituent des témoignages souvent savoureux de sa construction du XIXe au XXe siècle. Entre terre et ciel, mer et montagne, ces images racontent l’histoire de la région, la grande comme la petite.

Des affiches d’hier et d’aujourd’hui

L’exposition invite à découvrir des affiches d’hier et d’aujourd’hui, de villes et de lieux mythiques de la Côte d’Azur. Telle une invitation au voyage dans le « plus beau pays du monde » de Dominique Durandy, cette exposition plonge les visiteurs dans un monde, où la douceur du climat et la beauté des paysages sont au rendez-vous. Les voyageurs pourront également découvrir une nouvelle facette du territoire : un espace où chacun va, un lieu où chacun s’amuse, une terre de culture et de sport. Ce séjour, haut en couleur, s’achève au XXIe siècle par une rencontre avec Éric Garence qui dévoile sa vision de la Côte d’Azur.

L’exposition « La Côte d’Azur s’affiche » est accompagnée d’un catalogue inédit (103 p., 20 €).

L’espace culturel départemental Lympia ( situé 2 quai Entrecasteaux) est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 17h. Il est composé de deux bâtiments historiques : l’ancien bagne, complété de son toit-terrasse de 280 m², construit en 1750, ainsi que la tour de l’Horloge, réalisée en 1826, qui domine le port de Nice. Toutes les animations proposées sont gratuites. Les visites guidées sont à réserver sur le site de l’espace culturel Lympia.