Nice : L’Art de la Fête au Château de Crémat les 7 et 8 octobre

L’Art de la Fête s’invite au cœur de l’iconique Château de Crémat ! Les 8 et 9 octobre 2022, les niçois pourront découvrir ce lieu emblématique de la Côte d’Azur le temps d’un week-end placé sous le signe de la fête. Art, créateurs, gastronomie, une trentaine de partenaires et d’exposants investissent le vaste jardin pour faire vivre une expérience unique aux visiteurs.

Le Château de Crémat, un lieu emblématique

Une première édition qui aura pour marraine Magali Altounian, adjointe au Maire de Nice, déléguée au rayonnement de la ville. L’Art de la Fête est un concept imaginé par Soraya Bahsoun, entrepreneure passionnée par la Côte d’Azur et directrice du Young Nice Artist qui a fédéré de nombreux artistes azuréens à l’hôtel AC Marriott Nice il y a quelques mois. Pour la première édition de ce nouveau concept, elle a choisi le charme et l’élégance des jardins du Château de Crémat, véritable joyau de la Côte d’Azur. Un lieu rempli d’histoire et une référence événementielle incontournable de la destination.

De nombreux exposants

Parmi les exposants, L’Art de la Fête réunira des figures de renom comme l’artiste Virginie Broquet, les Parfums Galimard, la Maison Tchin Tchin ou encore l’artiste Eric Garence qui dévoilera une œuvre inédite pour l’occasion. De plus, de nouveaux talents auront la chance de présenter leur travail et exposer leurs créations au grand public pour la première fois. Les deux journées de faste seront ponctuées d’animations en tous genres : Live Painting, stands gourmands ainsi que des ateliers découverte dont un dédié à l’art de la table avec Chineur Dineur, le tout bien évidemment en musique.

L’Art de la Fête – les 8 et 9 octobre 2022 de 10h à 18h – Entrée libre.

Pass optionnel : 10€ par personne, incluant une visite guidée dans l’intimité du Château de Crémat, un verre de vin de Bellet à déguster et un bon pour participer à une tombola et tenter de gagner de nombreux cadeaux offerts par les exposants.