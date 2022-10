Nice : quatrième édition du festival Cinéroman du 5 au 9 octobre

Dans quelques jours, à Nice, le Pathé Gare du Sud va accueillir de nombreuses personnalités du monde du cinéma et de la littérature. En effet, du 5 au 9 octobre se tiendra la quatrième édition de Cinéroman. Organisé par Nathalie et Daniel Benoin, le directeur du théâtre Anthéa d’Antibes, ce festival a pour vocation de mettre à l’honneur les films adaptés d’oeuvres littéraires. Comme les années précédentes, le public pourra ainsi voir des films en avant-première et assister à de nombreuses rencontres. Le jury, quant à lui, devra départager dix films en compétition.

Le jury

Pour cette nouvelle édition, le jury sera présidé par Danièle Thompson. Pour établir le palmarès, elle sera entourée du scénariste et réalisateur anglais David Hare, David Foenkinos, Pascal Elbé, Sabine Azéma, Ana Girardot, Pascale Arbillot. Les membres du jury dévoileront le nom des lauréats dimanche 9 octobre, lors de la cérémonie de clôture, avant la projection du film « Maestro(s) ».

Des films en avant-première et de nombreuses personnalités attendues

Cette quatrième édition s’annonce particulièrement riche avec plusieurs films présentés en avant-première.

C’est Clovis Cornillac qui fera l’ouverture de Cinéroman avec la projection de « Couleurs de l’incendie », adapté du roman de Pierre Lemaître. L’acteur-réalisateur sera présent au Pathé Gare du Sud. Il sera accompagné de deux actrices du film : Alice Isaaz et Léa Drucker.

Durant les cinq jours du festival, le public pourra voir « Le Torrent » d’Anne le Ny avec José Garcia et André Dussolier, « Tempête » de Christian Duguay avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Carmen Kassovitz, Hugo Becker, « La Maison » réalisé par Annissa Bonnefont, d’après le roman d’Emma Becker, avec notamment Ana Girardot, Aure Atika, Rossy de Palma, « Arrête avec tes mensonges » réalisé par Olivier Peyon, d’après le roman de Philippe Besson, avec Guillaume de Tonquédec, Victor Belmondo et Guilaine Londez, « Les Miens » de Roschdy Zem avec Sami Bouajila et Maïwenn, « La syndicaliste » de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, « Cet été-là » d’Eric Lartigau avec notamment Marina Foïs. Olivier Dahan viendra présenter le très attendu « Simone » avec Elsa Zylberstein et Rebecca Marder. Après le Festival de Cannes, Nicolas Bedos montrera à Nice son film « Mascarade », tourné entièrement dans la région. Une grande partie de ses acteurs et actrices fera le déplacement, ce qui promet un très beau tapis rouge (Isabelle Adjani, Marine Vacth, Emmanuelle Devos, Laura Morante, Pierre Arditi, Pierre Niney, François Cluzet, Charles Berling). Enfin, « Maestro(s) » de Bruno Chiche avec Pierre Arditi et Yvan Attal clôtura cette édition.

Des films en compétition

Le jury présidé par Danièle Thompson devra faire son choix parmi les films présentés en compétition : « Adieu Monsieur Haffman », « Azuro », « Canailles », « Enquête sur un scandale d’état », « L’affaire Collini », « L’événement », « La dégustation », « Les volets verts », « Maigret ».

Des films cultes et des rencontres

Comme lors des éditions précédentes, seront organisés des rencontres et des débats au Théâtre de l’Artistique. Sont notamment attendus : Anne Parillaud, Sylvie Testud, Jean Becker, François Berléand, Samuel le Bihan, Patrick Mille ainsi que les membres du jury qui échangeront autour de l’adaptation littéraire au cinéma.

La cinémathèque projettera plusieurs films cultes : « Cyrano de Bergerac » en présence de Jean-Paul Rappeneau ou encore « L’été meurtrier » de Jean Becker et « Tchao Pantin » de Claude Berri.

Rendez-vous à Nice du 5 au 9 octobre !

Pour plus de renseignements sur cette quatrième édition : www.festival-cineroman.com