Le Théâtre National de Nice ouvre sa nouvelle saison avec Dissonances Molière

Le Théâtre National de Nice va inaugurer sa nouvelle saison en rendant hommage à Molière, dont on célèbre cette année le 400e anniversaire. Du 5 au 8 octobre, la salle des Franciscains va accueillir “Dissonances Molière”, la première des sept créations du TNN.

“Dissonances Molière”

Après Dissonances Camus et Dissonances Jeanne d’Arc présentés au TNN l’année dernière, Frédéric de Goldfiem, Jonathan Gensburger et leurs acolytes vont mettre à l’honneur Molière dans un nouveau spectacle Dissonances, le fameux programme radiophonique, enregistré en public et en direct, proposant une série d’émissions consacrées aux figures emblématiques de notre Histoire. Public et “spécialistes” dissèqueront ensemble dans un débat vif et libre cet artiste redoutable.

Deux co-productions du TNN à La Cuisine

En octobre, la salle de La Cuisine accueillera deux co-productions du TNN. Du 12 au 14 octobre, nous retrouverons Joséphine de Meaux (elle interprétait Zelinda de la Trilogie Goldoni, création TNN de la saison dernière) dans La Cuisse du Steward, une comédie absurde et poétique autour d’un crash d’avion dans la cordillère des Andes, que le public niçois aura le privilège de voir, juste après sa création au Théâtre du Rond Point.

Les 20 et 21, le TNN présentera Smith & Wesson, un texte d’Alessandro Barrico traduit et adapté par Lisa Caillat, avec notamment Christophe Lambert, Laurent Caron et Lolita Chammah. La pièce qui nous transporte en 1902 dans le décor des chutes du Niagara, conte le défi fou d’une journaliste, d’un passionné de météo et d’un repêcheur de corps : survivre au plongeon dans les chutes.

Enfin, ce mois d’octobre s’achèvera avec La Comédie Française. Du 26 au 29 octobre, la salle des Franciscains accueillera 7 Minutes, mis en scène par Maëlle Poesy : une réflexion sociale autour du travail, de sa valeur marchande et des rapports de forces inhérents à l’entreprise.

Pour plus de renseignements : www.tnn.fr

A noter que dans le cadre de la Fête des Théâtres organisée par la Ville de Nice du 7 au 23 octobre, des réductions seront appliquées : – 10 euros sur le tarif plein et – 5 euros sur le tarif réduit.