Hawkmoon – Le joyau noir

Le joyau noir est le premier tome du premier cycle de la nouvelle saga des éditions Glénat, Hawkmoon. Une nouvelle adaptation du roman de Michaël Moorcock, par Jérôme Le Gris, Benoit Dellac et Didier Poli, qui présente une grande saga de fantasy, assez sombre.

86ème année de l’Aigle, la cité de Köln est assaillie. Un brave chevalier demande à ses soldats de se battre avec lui et de défendre leur cité. Les chiens de Granbretons ne doivent pas prendre leur cité. Au bout du pont, les courageux guerriers chargent. Pour le duc et pour Köln, ils se battent sans répit, pour leurs frères qui sont tombés également… Le sang se répand partout, comme la fureur de vaincre. Les guerriers de Köln finissent par battre leurs ennemis. Les soldats se rassemblent autour de leur seigneur, leur meneur. L’un d’eux explique que le pont est dégagé, car ils ont balayé les ennemis. Les ornithoptères ne sont plus que trois et sans munitions, ils n’auront donc pas là les craindre. Enfin, le baron Meliadus s’est retranché, avec ce qui lui reste d’homme, à l’intérieur de la cathédrale, seule place que les Granbretosn tiennent encore…

Alors qu’il est sur le point de se rendre, pour sauver son père, le seigneur Hawkmoon, subit la lâcheté et le mensonge de son ennemi. Il devient ainsi un prisonnier de choix, qu’il va manipuler, pour le bien de l’empire des Granbretons et de leur roi-empereur dégénéré. L’univers est fantastique, il se veut proche de notre monde, avec beaucoup de références, offrant une bande dessinée intéressante à découvrir. Les Granbretons veulent étendre leur empire à toute l’Europe et plus encore, par la suite. Pour le moment, il manipule et force le seigneur Dorian Hawkmonn à travailler pour eux, avec l’aide de la magience. Une force spectaculaire qui oblige le héros a œuvré pour ses ennemis qu’il jure de tuer un jour. Le récit est bien découpé et présenté. Ce premier tome est sombre, prometteur, intéressant et original. Le dessin est tout aussi captivant, avec un découpage énergique, un trait puissant et des personnages expressifs.

Le joyau noir est le premier tome du premier cycle de la nouvelle saga Hawkmoon, des éditions Glénat. Un récit fantastique, captivant, original et sombre, qui présente aussi une terrible vengeance, un monde au bord des ténèbres, une domination terrible, une magie et une science entremêlées…

