Meilleur casinos en ligne en France : Comparatif des 13 sites de jeux d’argent fiables

Autrefois réservés à l’élite dans des endroits ultra-selects comme Deauville ou Enghien, les casinos sont désormais disponibles au grand public.

Dans cet article, nous faisons une liste des meilleurs casinos en ligne français. Parmi les facteurs pris en compte, on trouve les bonus de bienvenue (jusqu’à 10 000 €), le catalogue de jeux (jusqu’à 4 500), la fiabilité, les moyens de paiement, et bien d’autres.

Après avoir analysés des dizaines de casinos en ligne, notre équipe d’experts en a conclu que Cresus était le meilleur casino en ligne en France, notamment grâce à son bonus de bienvenue.

Les meilleurs casinos en ligne en France

1. Cresus – Le meilleur casino en ligne en France

Avantages :

Un bonus de bienvenue offrant jusqu’à 300 € sans conditions de mise

Plus de 580 jeux d’argent par Red Tiger, Pragmatic Play, Évolution, etc.

Dépôts illimités par virement bancaire

Paiements en cryptos par BTC, LTC, ETH et XRP

Des offres de dépôts du mercredi au dimanche

Inconvénients :

Retraits par Visa prenant de trois à cinq jours ouvrés

Le menu latéral peut être difficile à atteindre sur mobile

Retraits plafonnés à 2 500 €

Cresus est le casino en ligne incontournable de cette sélection. Jouez à des centaines de titres variés avec un bonus de bienvenue généreux et sans conditions, ainsi que des tournois et des événements tout au long de l’année.

Ludothèque : 4.75/5

Dans le royaume de Cresus, vous aurez plus de 580 jeux de hasard pour vous amuser avec des titres populaires fournis par Red Tiger, Pragmatic Play ou encore Yggdrasil. Les machines à sous vont des machines à fruits Megaways en passant par les jackpots progressifs.

Quand vous en aurez marre de faire tourner les rouleaux, vous pourrez vous tourner vers une excellente sélection de jeux de tables virtuels et de jeux de casino en direct, fournis par Evolution et Pragmatic Play Live.

Promos : 5/5

L’offre de bienvenue de Cresus est à ne surtout pas rater, vous pourrez recevoir un bonus de premier dépôt de 150% jusqu’à 300 €, sans conditions de mise. De plus, le casino en ligne propose des promotions tout au long de la semaine.

Le mercredi, vous aurez le droit à 20 % de bonus sur tous vos dépôts, 30 % le vendredi et 50 % jusqu’à 250 € le week-end. De plus, ce casino en ligne fiable est en partenariat avec certains fournisseurs de jeux d’argent comme Pragmatic Play et Red Tiger, vous pourrez donc participer à des tirages au sort et à des tournois sur leurs jeux pour encore plus de récompenses !

Paiements : 4.75/5

Cresus Casino vous permet de déposer sans frais en utilisant une carte bancaire Mastercard, Visa ou Visa Electron de 20 € à 1 000 €. Il est également possible d’utiliser Skrill pour avoir le droit de déposer jusqu’à 10 000 € instantanément. Les virements bancaires sont illimités, mais peuvent prendre de un à cinq jours ouvrés pour arriver sur votre compte Cresus. Le site de casino en ligne accepte aussi les cryptos avec BTC, XRP, ETH et LTC avec le portefeuille électronique de votre choix.

Côté retraits, Cresus Casino vous permettra de retirer avec le même moyen utilisé pour déposer. Si ce moyen n’est pas disponible, le casino vous proposera un moyen alternatif. Si vous retirez avec une Visa, comptez trois à cinq jours ouvrés, tandis que le procédé est instantané après approbation avec Skrill, Netelles et les virements bancaires. Cependant, vous ne pouvez demander plus de 2 500 € par retrait.

Mobile : 5/5

Cresus Casino ne propose pas d’app mobile à télécharger pour iOS et Android. Néanmoins, nous avons testé la version mobile du casino depuis le navigateur de plusieurs smartphones et l’expérience est qualitative avec des raccourcis en bas de page, ainsi que des jeux en ligne rapides à charger et bien optimise sur écran tactile. Un tableau presque parfait, quelque peu tâché par un menu latéral gauche pas toujours facile à atteindre si vous avez un grand écran.

Service client : 5/5

En plus d’une section FAQ classée par thème et assez bien organisée, Cresus Casino propose de vous assister par email et par chat en direct. Si le service est disponible tous les jours, les agents ne répondent que de 10 h à 22 h.

2. Winoui – Le meilleur casino en ligne pour les bonus hebdomadaires en France

Avantages :

Un bonus de 30 % sans conditions de mise tous les vendredis

Un bonus de bienvenue sur trois dépôts avec 300 free spins

Plus de 2 400 jeux de hasard par les meilleurs fournisseurs comme NetEnt

Des dépôts instantanés et sans frais par carte ou bon prépayé Cashlib

Service client disponible en français

Inconvénients :

Certains jeux ne sont pas accessibles sur mobile

Bonus rouge du vendredi moins alléchant que le bonus bleu

Retraits par virement limités à 1 000 €

Winoui est un casino à la présentation visuelle sobre offrant un catalogue de jeux d’argent conséquent, des tournois et surtout une offre hebdomadaire sans conditions de mise ni limite de dépôt.

Ludothèque : 5/5

Le casino Winoui offre un catalogue conséquent de plus de 2 400 jeux fournis par NetEnt, Big Time Gaming, Play N GO et bien d’autres encore. Toutes les semaines, un fournisseur est mis à l’honneur lors d’un tournoi pour vous faire découvrir de nouveaux jeux. En plus des machines à sous variées, vous pourrez jouer au bingo, au blackjack, à la roulette, au poker et à des jeux de casino en direct.

Promos : 4.75/5

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, le casino Winoui vous offre un bonus de bienvenue sur vos trois premiers dépôts.

Le premier vous donnera le droit à 100 % jusqu’à 500 € et 50 free spins sur 5 Lions Gold. Lors de votre deuxième dépôt, vous recevrez un bonus de 150 % jusqu’à 250 € et 100 free spins sur Madame Destiny Megaways. Enfin, le troisième dépôt est récompensé par un bonus de 50 % jusqu’à 250 € ainsi que 150 free spins sur Curse of the Werewolf.

Cependant, l’offre la plus intéressante de ce casino est celle que vous pouvez obtenir tous les vendredis. Chaque semaine, vous pouvez choisir entre le bonus bleu qui offre 30 % sans limite ni conditions de mise et le bonus rouge de 50 % jusqu’à 500 € avec une condition de mise de 30 x.

Paiements : 4.5/5

Vous pouvez déposer sur le casino Winoui instantanément et sans frais par carte bancaire, Visa ou Mastercard ou avec un bon Cashlib, et ce jusqu’à 1 000 €. Les retraits, quant à eux, se feront par virement bancaire de 25 € à 2 500 € en trois à cinq jours ouvrés ou bien avec Neteller en deux jours pour un maximum de 1 000 €.

Mobile : 4.75/5

La version mobile du site de Winoui est accessible depuis le navigateur de votre smartphone ou de votre tablette, que ce soit sur iOS ou Android. L’interface est fluide et plaisante, néanmoins, il convient de souligner que certains jeux ne seront pas disponibles sur mobile.

Service client : 5/5

Le casino Winoui vous accompagne avec une FAQ et un service client disponible de 10 h à 22 h par email et messagerie en direct. Le casino tire son épingle du jeu en proposant un service client en français.

3. Kings Chance – Meilleur casino en ligne pour son offre de bienvenue en France

Avantages :

Un bonus de bienvenue pouvant atteindre jusqu’à 10 000 € sur cinq dépôts

Plus de 1 400 jeux avec toutes sortes de machines à sous

Tournois en partenariat avec les fournisseurs pour des cagnottes conséquentes

Service client disponible à tout moment et rapidement

Accepte les cryptos telles que LTC et BTC

Inconvénients :

Pas d’offre hormis le bonus de bienvenue

Retraits dès 100 € uniquement

FAQ un peu légère

Kings Chance est un casino en ligne qui mérite amplement sa troisième place pour son catalogue de jeux et son bonus de bienvenue monstrueux, parfait pour les gros parieurs.

Ludothèque : 4.5/5

Kings Chance possède une ludothèque plus qu’honorable avec pas moins de 1 400 jeux fournis, entre autres, par Boongo, Wazdan, et Playson. Les machines à sous proposent diverses mécaniques de jeux comme l’achat de bonus, les jackpots progressifs, les Megaways ou encore des multiplicateurs.

Les jeux de casino en direct sont fournis par Lucky Streak et vous pourrez ainsi jouer au blackjack, au baccarat ou à la roulette.

Promos : 4.5/5

Kings Chance propose un bonus de bienvenue assez imposant. En effet, vous serez accueilli avec une offre pouvant atteindre jusqu’à 10 000 € sur cinq dépôts. Les trois premiers paiements sur ce casino seront récompensés par un bonus de dépôt de 100 % jusqu’à 2 500 € et les deux derniers par 50 % jusqu’à 2 500 €.

Il s’agit de la seule offre disponible pour l’instant, mais le casino en ligne vous laissera aussi participer à des tournois en partenariat avec les fournisseurs pour des prix généreux.

Paiements : 4.75/5

Les dépôts peuvent se faire à l’aide d’une carte bancaire (Visa, Mastercard), d’un virement bancaire, de Cashlib, eZeeWallet, Volt, Sofort ou en cryptos en LTC et BTC. Le casino ne prélève aucuns frais. Vous pouvez commencer à jouer à partir de 20 € avec eZeeWallet,100 € par virement et 30 € avec les autres méthodes.

Les retraits sont possibles à partir de 100 € sur ce casino, et il faut compter quatre jours ouvrés pour recevoir votre argent. Toutefois, le casino ne précise pas les méthodes disponibles pour retirer et elles dépendront de la méthode employée pour déposer.

Mobile : 4/5

Sur mobile, l’expérience n’est certes pas aussi raffinée qu’avec Cresus et Winoui, mais il reste possible de jouer assez facilement et de naviguer simplement sur le site de casino grâce au menu latéral.

Service client : 5/5

Le site de Kings Chance possède une FAQ qui répond à beaucoup de questions, mais qui n’est pas aussi détaillée que sur d’autres casinos. Fort heureusement, le service client du casino est disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept par email et messagerie en direct avec des agents professionnels et courtois.

4. Wild Sultan – Meilleur casino en ligne pour son système de cashback permanent en France

Avantages :

Un bonus cashback offert sur chaque dépôt

Plus de 2 900 jeux fournis par Relax, Betsoft, etc.

Large choix de jeux avec du keno, des cartes à gratter, etc.

Bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 500 € et 20 free spins

Système de playlist intuitif pour classer les jeux

Inconvénients :

Dépôts limités à 1 000 € avec certaines méthodes

Il faut être VIP pour les meilleures offres

Service client disponible à heures fixes uniquement (10 h – 22 h)

Plus de 2 900 jeux variés et un cashback sur chaque dépôt, c’est possible ? Oui, si vous rejoignez le sultanat de Wild Sultan !

Ludothèque : 4.75/5

Wild Sultan offre plus de jeux que les casinos précédents, puisque vous aurez accès à plus de 2 900 jeux par de nombreux fournisseurs dont Pragmatic Play, Relax Gaming, et Betsoft. Pour vous aider à vous y retrouver et découvrir de nouveaux jeux, ceux-ci sont classés par playlist.

Rassurez-vous, il n’y a pas que des machines à sous. Wild Sultan possède également des jeux de tables en direct avec du blackjack, du poker, du baccarat, de la roulette, du Sic Bo et des jeux télévisés. Enfin, les jeux de keno, cartes à gratter et autres jeux d’arcade sont idéaux si vous vous ennuyez souvent sur d’autres casinos.

Promos : 4.75/5

En plus d’un bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 500 € et 20 free spins, vous aurez de nombreuses offres sur le casino Wild Sultan. Parmi la myriade d’offres qui changent constamment, on retiendra un cashback disponible sur chacun de vos dépôts, ainsi qu’une offre donnant 100 free spins tous les jeudis sur un jeu différent.

Paiements : 4.5/5

Sur le casino Wild Sultan, le montant minimum pour commencer à jouer est de 20 €, mais vous serez limité à 1 000 € sauf avec Papaya et Skrill qui vont jusqu’à 2 500 € et 5 000 € respectivement. Si cette limite vous convient, vous pouvez déposer avec Visa, Mastercard, Cashlib, Paysafecard, Visa Pro, et Neteller.

Une chose que très peu de casinos proposent : vous pouvez retirer avec votre Visa ou votre Mastercard jusqu’à 4 000 €, mais cela prend entre trois et quatre jours ouvrés. Les virements bancaires, eux, prennent seulement deux jours ouvrés et vous permettent de demander jusqu’à 5 000 €. Pour des retraits instantanés jusqu’à 5 000 € il faudra utiliser Skrill ou Neteller sur ce casino.

Mobile : 4.75/5

L’ergonomie du casino est déjà bonne sur ordinateur, mais elle prend tout son sens sur mobile, surtout le système de playlist. La navigation sur le site est fluide et il est plaisant de pouvoir jouer en plein écran avec des contrôles adaptés au format tactile.

Service client : 4.5/5

Le casino Wild Sultan donne beaucoup d’informations dans sa section FAQ, ce qui est plaisant et fait gagner du temps. Comme sur bien d’autres casinos en ligne fiable, le service client est disponible par email et messagerie en direct de 10 h à 22 h CET et vous pouvez trouver leur adresse dans l’onglet contact du site en cas de besoin.

5. Cloudbet – Meilleur casino en ligne en France pour les crypto-monnaies

Avantages :

Plus de 30 cryptos acceptées pour des transactions instantanées

Section de paris sportifs et Esport très fournie

Jeux crypto et Provably Fair pour tester soi-même le RTP

Navigation plaisante sur mobile

Bitcoin Talk et Discord pour échanger avec la communauté du casino

Inconvénients :

Les paris hippiques sont en bêta

Le bonus de bienvenue est donné progressivement

Seules les cryptos sont acceptées en France

Cloudbet possède deux atouts majeurs: c’est un casino qui propose de nombreux paris sportifs et qui accepte plus d’une trentaine de cryptos différentes !

Ludothèque : 4.75/5

En plus de ses milliers de jeux d’argent fournis par les plus grands studios comme Evolution, Spinomenal ou encore Red Tiger, Cloudbet propose des paris sportifs. Au programme, machines à sous, jeux de tables en direct, jeux de sports virtuels, paris sportifs, hippiques et même de l’e-sport pour plaire à tous.

Parmi cette sélection, vous trouverez les meilleurs jeux Provably Fair, dont vous pouvez calculer le RTP, et des jeux jouables directement en utilisant vos cryptos.

Promos : 4/5

Sur le casino Cloudbet, vous serez accueilli avec un bonus de bienvenue de 100 % pouvant offrir jusqu’à 5 BTC, cependant, le bonus est donné en jouant aux jeux pour collecter des points et tous les jeux ne donnent pas le même nombre de points.

Les joueurs les plus fidèles du casino pourront réclamer un bonus hebdomadaire tous les jeudis qui dépend du niveau dans le programme de fidélité. Sur ce casino, il est possible d’obtenir un bonus de 100 % jusqu’à 5 000 € avec le rang le plus élevé. Plus votre rang est élevé, plus vous êtes avantagé, avec notamment plus de tours gratuits, un multiplicateur des points de fidélité et des conditions plus souples sur les bonus sports.

Paiements : 4/5

Cloudbet est avant tout un casino crypto, cela signifie que vous aurez la possibilité d’utiliser 32 cryptos pour déposer et retirer instantanément. Parmi les plus connues, on citera BTC, BCH, DASH, PAXG, XRP et USDT. Contrairement à d’autres casinos en ligne, vous ne pourrez par contre pas payer par carte bancaire.

Mobile : 4.5/5

Bien qu’il n’y ait pas d’app à télécharger, jouer au casino sur la version mobile s’avère particulièrement ergonomique, que ce soit pour placer des paris ou jouer aux jeux de casino. Vous pouvez accéder au site depuis n’importe quel appareil et bénéficier d’une navigation fluide avec des menus déroulants parfaits pour le format smartphone.

Service client : 4/5

Si jamais vous avez besoin d’aide, le service client du casino Cloudbet est disponible via messagerie en direct et vous permet aussi d’accéder à la FAQ 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Si cela ne suffit pas, vous pouvez les contacter par email, ou utiliser le forum Bitcoin Talk et le serveur Discord mis à disposition en bas de page du site.

6. Magical Spin – Meilleur casino en ligne en France pour ses bonus mensuels

Avantages :

Possibilité de choisir parmi quatre bonus mensuels symbolisés par des magiciens

Des missions quotidiennes pour plus de récompenses sur ce casino

Système de boutique pour échanger des points contre des bonus

Plus de 3 000 jeux proposés par Pragmatic Play, Yggdrasil, etc.

Inconvénients :

Esthétique du site qui ne plaira pas à tous

FAQ un peu limitée avec peu de contenu

Seulement 50 free spins dans le bonus de premier dépôt

7. Lucky 31 – Meilleur casino en ligne français pour sa roue de la fortune

Avantages :

Roue de la fortune Playson pour plus de récompenses

Plus de 2 000 jeux proposés par Push Gaming, Hacksaw, etc.

Des dépôts jusqu’à 20 000 € en cryptos sur ce casino

Bonus de bienvenue sur deux dépôts pouvant atteindre 150 € et 31 free spins

Inconvénients :

Des petites erreurs de traductions en français sur ce casino

Les points échangeables difficiles à accumuler

Service client du casino disponible à certaines heures seulement

8. Lucky 8 – Meilleur casino en ligne français pour des bonus équitables

Avantages :

Possibilité de retirer ses gains en annulant un bonus

Deux bonus de bienvenue pour convenir à tous les niveaux

Un bonus mystère tous les vendredis sur ce casino

Des tournois et des cagnottes quotidiennes sur les machines à sous et les jeux en direct

Inconvénients :

Service client par téléphone pour les VIP uniquement

Dépôts par carte ne pouvant excéder 1 000 € sur ce casino

Live Chat disponible tous les jours, mais seulement de 10 h à 22 h

9. Fat Boss – Meilleur casino en ligne en France pour ses jackpots collectifs

Avantages :

Des jackpots collectifs sur les jeux affichés en temps réel

Possibilité d’utiliser des crypto pour déposer jusqu’à 20 000 € sur ce casino

De nombreux événements toute l’année avec des tirages au sort et des tournois

Plus de 2 000 jeux d’argent par Evolution, Pragmatic Play, etc.

Inconvénients :

Il faut s’assurer de ne pas avoir de bonus actif avant de retirer

Tours gratuits de bienvenue donnés au compte-goutte

Style visuel du casino peu ergonomique

10. Dublin Bet – Meilleur casino en ligne en France pour ses jeux de casino en direct

Avantages :

Une sélection de plus de 70 jeux de casino en direct

Un bonus de bienvenue jusqu’à 250 € utilisable sur les croupiers en direct

Sept cryptos acceptées sur ce casino jusqu’à 20 000 €

De meilleurs limites de retraits pour les joueurs VIP

Inconvénients :

Une section FAQ assez peu lisible sur ce casino

Niveau VIP le plus haut sur invitation uniquement

Exigence de mise de 35 x sur le bonus de bienvenue

11. Madnix – Meilleur casino en ligne en France pour ses tours gratuits sans conditions de mise

Avantages :

Toutes les offres de tours gratuits sont sans conditions de mise

Bonus de bienvenue offrant des tours gratuits sur trois jeux différents

Un catalogue orienté vers les machines à sous avec beaucoup de variété

On trouve quand même plein de jeux en direct par Evolution

Inconvénients :

Retraits limités à 2 500 € par opération sur ce casino

Impossible de parier plus de 5 € avec un bonus

Ce casino n’a pas de section FAQ

12. Prince Ali – Meilleur casino en ligne français approuvé par des sites pros

Avantages :

Recommandé par des sites de jeux professionnels comme Slot Spot et Mr. Gamble

Il est possible de commencer à jouer sur ce casino avec seulement 10 €

Plus de 3 200 jeux d’argent par Playson, Quickspin et bien d’autres

Des missions quotidiennes pour plus de récompenses sur ce casino

Inconvénients :

Promotions VIP pas encore disponibles sur ce casino

Transactions crypto via Bitbay ou MuchBetter

Pas de tours gratuits dans le bonus de bienvenue

13. Punt – Meilleur casino en ligne en France pour son bonus de bienvenue crypto

Avantages :

Offre de bienvenue crypto offrant jusqu’à 6 BTC et 25 € d’argent gratuit

Plus de 500 jeux d’argent fournis par Dragon Gaming, Ka Gaming, etc.

Élu meilleur casino 2022 par Inside Bitcoin

Paiements en crypto avec LTC, BTC et BCH sans frais et instantanément

Inconvénients :

Impossible de retirer plus de 2 500 € par semaine

Casino crypto uniquement

Retraits minimum de 100 €

Comment nous avons choisi le meilleur casino en ligne en France

Les meilleurs casinos proposent de nombreux jeux en ligne

La principale qualité d’un casino en ligne en France ou ailleurs doit être sa ludothèque. C’est pour cela que nous arpentons les casinos en ligne français pour nous assurer de la qualité des jeux en ligne, mais aussi de leur variété afin que vous ne vous ennuyiez jamais.

Les meilleurs casinos en ligne ont de bonnes promotions

Si en plus d’offrir des titres de qualité, un casino en ligne vous permet également de jouer plus, cela le rend plus attrayant à notre avis. Nous passons donc les offres promotionnelles à la loupe et lisons les conditions pour vous proposer les bonus de casino les plus intéressants.

Les meilleurs casinos en ligne ont des moyens de paiement sécurisés

Chaque joueur de casino a ses préférences pour les méthodes de paiement. Si la majorité utilise encore des cartes bancaires, il convient de trouver des casinos en ligne pouvant aussi accommoder les utilisateurs de portefeuilles électroniques, de cartes prépayées et des cryptos. L’absence de frais et la rapidité d’exécution des transactions est par ailleurs saluée lors de nos avis de casinos en ligne.

Les meilleurs casinos en ligne sont adaptés aux appareils mobiles

On le sait, de plus en plus de joueurs de casinos en ligne n’utilisent plus leur ordinateur, car trop contraignant. C’est pourquoi nous faisons en sorte de proposer des sites de casinos en ligne offrant une bonne compatibilité mobile en les essayant sur iOS et Android.

Les meilleurs casinos en ligne ont un excellent service client

Rien n’est pire que de jouer dans un casino en ligne et de se rendre compte que l’on a besoin d’aide sans la trouver. Pour éviter ce genre de désagrément, notre équipe s’évertue à tester le service client de chaque casino pour être sûr que vous ne serez pas livrés à vous-même.

Les meilleurs casinos en ligne en France : nous répondons à toutes vos questions

Comment s’inscrire sur un casino en ligne en France ?

L’inscription sur un casino en ligne est un procédé assez simple, il suffit de renseigner quelques informations personnelles comme votre nom, votre prénom, votre email, numéro de téléphone, date de naissance et adresse postale. Cependant, il faut rappeler que pour vous inscrire sur un casino, il faut être âgé d’au moins 18 ans en France, et pour réclamer une offre de bienvenue, il faudra faire un dépôt en respectant les conditions du casino.

Est-il possible de retirer un bonus immédiatement après l’avoir obtenu sur un casino en ligne ?

Non, pour des raisons évidentes, vous ne pouvez pas retirer l’argent bonus donné par le casino en ligne. Cet argent est destiné à être utilisé sur les titres offerts par le casino. Néanmoins, il vous sera possible de retirer les gains réalisés avec cet argent bonus si vous respectez les conditions imposées par le casino.

Quelles conditions sont exigées sur les bonus de dépôt ?

Les conditions qu’il faudra remplir pour jouer avec un bonus dépendent de l’offre et de la politique du casino en ligne. Dans la plupart des cas, le casino précisera une fourchette de dépôt pour calculer votre bonus et vous obligera à jouer à certains jeux.

Le casino en ligne peut aussi vous demander de remplir des conditions de mise, c’est-à-dire qu’il faut parier l’argent un certain nombre de fois avant de pouvoir retirer ses gains et cela se fait en temps limité.

Quelle méthode de paiement puis-je utiliser pour déposer sur un casino en ligne en France ?

Les méthodes de paiement disponibles dépendent entièrement de ce que le casino en ligne propose. Excepté les casinos en ligne exclusivement crypto, comme c’est le cas de Cloudbet, vous pourrez utiliser votre carte bancaire.

Certains casinos accepteront seulement les Visa et les Mastercard, mais il est possible de trouver des sites de jeux acceptant les Visa Electron et les Visa Pro. Sinon, vous pouvez utiliser une carte prépayée achetée en ligne ou en bureau de tabac comme Paysafecard ou Cashlib, un portefeuille électronique comme Neteller, Paypal ou Skrill, voire des crypto-monnaies sur les nouveaux casinos en ligne.

Les jeux en ligne auxquels je joue sur un casino en ligne sont-ils truqués ?

Si vous décidez de jouer sur l’un des casinos en ligne mentionnés ici, il n’y a pas le moindre risque que les jeux d’argent soient truqués. En effet, nous nous assurons que tous les casinos en ligne cités soient justes et proposent leurs services en étant encadrés par des autorités compétentes. De plus, les fournisseurs des sites de jeux sont, eux aussi, soumis à des contrôles et à des règles strictes.

Par exemple, les jeux de hasard des casinos en ligne utilisent un RNG (Random Number Generator) qui fournit des résultats aléatoires. Cet algorithme est contrôlé par des agences indépendantes à la création des jeux et actualisé régulièrement sur les casinos en ligne.

Comment choisir le casino en ligne fiable en France qui me correspond le mieux ?

Pour trouver les meilleurs casinos en ligne fiables en France qui correspondent à votre style de jeu, il convient de s’attarder sur plusieurs points clés.

Tout d’abord, visitez plusieurs casinos en ligne et regardez ceux qui offrent les meilleurs jeux de casino. Vérifiez que le casino n’offre pas que des machines à sous mais aussi plusieurs autres types de jeux en ligne.

Ensuite, il faut s’attarder sur les promotions offertes par les casinos en ligne fiables. Pour cela, ne vous contentez pas de regarder les offres de dépôts et les tours gratuits (ou free spins) ; consultez aussi les conditions des bonus de casino pour savoir si il y a des exigences de mise et sur quels jeux de hasard vous pouvez l’utiliser. (À noter que certains casinos en ligne fiables proposent même des bonus sans dépôt).

Il faudra par ailleurs vous assurer que le casino en ligne en question propose des retraits rapides et sans frais. Si vous aimez jouer n’importe où, n’hésitez pas à essayer le casino sur mobile pour voir s’ il fonctionne correctement.

Enfin, parcourez la FAQ des casinos en ligne et assurez-vous d’avoir un service client de qualité sur lequel compter. Vous pouvez aussi lire des avis de clients pour vous faire une idée sur un casino en ligne.

Meilleurs casinos en ligne en France : tableau comparatif

Casino en ligne Atout principal Méthodes de dépôt Le meilleur bonus Cresus Un bonus de bienvenue sans conditions de mise Visa, Visa Electron, Mastercard Skrill Virement bancaire Bonus Week-end : 50 % jusqu’à 250 € sur tous les dépôts du samedi au dimanche Winoui Des offres hebdomadaires incroyables Visa, Mastercard

Cashlib Friday No Limit Bonus Bleu : 30 % sans conditions de mise ni limite de dépôt Kings Chance Un bonus de bienvenue jusqu’à 10 000 € Visa, Mastercard

Cashlib

Sofort

eZeeWallet

Sofort

Volt

BTC, LTC

Virement bancaire Offre de bienvenue : Premier, deuxième et troisième dépôts : 100 % jusqu’à 2 500 € Quatrième et cinquième dépôts : 50 % jusqu’à 2 500 € Wild Sultan Le cashback sur chaque dépôt Visa, Mastercard, Visa Pro

Neteller

Skrill

Papaya

Cashlib

Paysafecard

Virement bancaire Cashback instantané : 5 % de cashback sur tous les dépôts (10 % pour les VIP) Cloudbet Plus d’une trentaine de crypto-monnaies disponibles Cryptos : USDP, USDT, USTC, XLM, XRP, ZCASH, BCH, BNB, BUSD, DAI, DASH, DOGE, FTM, stETH, LINK, LTC, LUNC, MATIC, PAXG, BTC, ADA, ALGO, AVAX, DOT, EOS, ETC, ETH, SHIB, SOL, TRON, UNI, USDC, Bonus de bienvenue : 100 % sur le premier dépôt jusqu’à 5 BTC (ou équivalent avec une autre devise)

Comment commencer à jouer sur Cresus en France

Après avoir exploré tant de casinos en ligne, tous plus incroyables les uns que les autres, vous êtes sûrement tenté par Cresus, n’est-ce pas ? Si vous êtes débutant, pas de soucis, nous vous expliquons comment vous pouvez vous inscrire sur le meilleur casino en ligne en France en trois étapes.

1. Créez votre compte

Tout d’abord, cliquez sur « Connexion » en haut à droite de votre écran, puis « créer un compte ». Cresus vous demandera alors votre nom, votre prénom, date de naissance, email et numéro de mobile.

2. Encore quelques informations

Sur la seconde page, il vous faudra renseigner votre adresse postale et créer un mot de passe pour votre compte Cresus. Le casino vous fera parvenir un lien par email pour vérifier votre compte, ouvrez-le et cliquez sur le lien. Vous aurez alors la possibilité de vous connecter.

3. Vous êtes prêts à jouer !

Votre compte est finalisé et il ne vous reste plus qu’à aller dans votre compte, choisir un bonus et effectuer votre premier dépôt pour commencer à jouer.

Les meilleurs casinos en ligne en France pour jouer en 2022

Vous connaissez dorénavant les meilleurs casinos en ligne disponible depuis la France. Pour rappel, celui que nous recommandons le plus chaudement est Cresus pour son bonus de bienvenue sans conditions de mise.

Selon vos goûts, vous pourrez être tentés par notre second choix Winoui qui promet des bonus et des tournois toutes les semaines ou bien notre troisième choix Kings Chance si vous cherchez le plus gros bonus de bienvenue jamais proposé.

Quelque soit votre choix, vous êtes en de bonnes mains avec tous ces casinos en ligne réputés et nous ne pouvons que vous promettre des heures d’amusement en choisissant l’un d’entre eux. Par ailleurs, n’hésitez pas à repasser nous voir en cas de mise à jour de notre sélection de casinos.

ATTENTION: Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers. Comme on dit,« le casino est toujours gagnant ».

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro aux jeux, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide en appelant le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). En outre, n’oubliez pas que les sites de jeux sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des casinos mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.

Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.

