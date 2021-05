Nicolas Krafft ancien cadre chez L’Oréal sur l’importance de l’immersion

Né en Suisse, Nicolas Krafft a mené pendant plus de 20 ans une carrière internationale au sein du groupe L’Oréal, leader mondial de la beauté. Dans le cadre de ses responsabilités, il a été amené à se travailler régulièrement sur les cinq continents.

Cette expérience lui a permis de développer une perspective globale sur le secteur de la beauté. Comprendre l’idéal de beauté et les aspirations des consommateurs au sein de cultures très diverses est essentiel pour répondre à leurs besoins et à leurs attentes.

Nicolas Krafft estime que la bonne compréhension de ces nuances est essentielle pour réussir. Il nous explique un des éléments les plus importants selon lui pour l’acquérir : l’immersion.

Les défis du management à l’international

Dans le cadre du management d’équipes multi culturelles, la barrière de la langue est souvent la plus évidente, en particulier avec les modes de travail à distance qui ont pris une importance prépondérante ces derniers mois. Il s’agit souvent de nuances car le même mot peut avoir une signification très différente selon les cultures et exprimer une réalité très différente.

La communication verbale n’est que l’expression de la complexité à diriger des équipes à l’étranger. Pour être efficace il faut savoir adapter son style de management rapidement aux différences culturelles. Chaque pays a ses propres codes qui varient considérablement selon les cultures et qui ont une réelle influence sur les relations professionnelles et les processus de prise décision, pour ne prendre que quelques exemples.

« Cela oblige à être humble, à sortir de sa tour d’ivoire et à savoir quand laisser la main aux équipes locales afin de prendre les bonnes décisions. C’est parfois un vrai challenge en particulier quand les équipes n’ont pas le même niveau de maturité. Mais cela peut aussi être très stimulant » déclare Nicolas Krafft.

« Le rôle d’un leader est de fournir un cadre de travail, de valider un plan d’action et de veiller à la cohérence du projet. C’est le langage commun que j’ai essayé d’utiliser au cours de mes diverses missions internationales. Se concentrer sur les individualités au sein de mes équipes m’aussi permis de briser les barrières culturelles et de dissiper les stéréotypes et autres biais » conclut-il.

Savoir expérimenter et être ouvert à la différence

Bien que la beauté soit un concept universel, la culture locale et l’ethnicité jouent un rôle important dans ce que chaque individu perçoit comme son idéal de beauté.

Le Brésil est un excellent exemple de cette diversité. Ce pays, terre de métissage ayant attirés des immigrés du monde entier, a sans aucun doute le plus large spectre de type de cheveux et de peaux. A Sao Paolo, la communauté japonaise est bien implantée et très florissantes tandis que le sud du pays, d’où est originaire Giselle Bündchen, est marqué par la colonisation venue d’Allemagne et d’Europe du Nord. Le Nordeste, quant à lui, est profondément influencé par présence des communautés d’origine africaine. Et le métissage de toutes ces communautés a permis de créer de multiples variations très présentes dans les grandes villes telles de Rio.

Les rituels de beauté sont très divers d’un endroit à l’autre. Les consommateurs brésiliens adoptent une approche très créative et inventent constamment de nouveaux rituels. » Certaines techniques, comme les lissages brésiliens, ont même conquis le monde.

Les conditions climatiques locales diffèrent également considérablement à travers le monde et créent des besoins spécifiques. « Si vous vivez dans un climat froid comme en Russie, votre peau et votre cuir chevelu auront des besoins différents que si vous vivez dans une région plus humide et portez l’hidjab comme en Indonésie », explique Nicolas Krafft.

Pour ces raisons, Nicolas Krafft souligne l’importance de s’immerger dans le mode de vie des consommateurs locaux. C’est une condition nécessaire à la bonne compréhension de chaque marché. « Lorsqu’il s’agit de bien comprendre un marché, il n’y a pas de substitut à l’expérience », déclare-t-il. « Vous n’obtenez pas cela dans un livre ou lors d’une réunion d’affaires entre deux avions. »

Prendre le temps de l’immersion.

Alors que de nombreux cadres internationaux cherchent à optimiser à tout prix leurs agendas et à réduire au maximum la durée de leur séjour, Nicolas Krafft estime que passer du temps dans ces pays est essentiel pour une appréhension plus intime de leurs besoins et leurs habitudes de consommation.

« Vivre dans un pays étranger vous permet de briser toutes les idées préconçues et les préjugés », explique-t-il « Cela m’a permis d’aller au-delà des stéréotypes. Cela suscite la curiosité et c’est certainement l’une des raisons pour lesquelles je suis resté dans la même entreprise pendant 20 ans sans m’ennuyer. »

L’alimentation suit les mêmes règles. La façon dont chaque culture l’aborde varie considérablement. « Les habitudes alimentaires sont très intéressantes et distinctes d’un endroit à l’autre », explique Nicolas Krafft. « Ils vous en disent long sur un pays, sa culture, son climat et ses liens sociaux. »

Mener des projets internationaux avec succès peut parfois être incroyablement complexe mais c’est une expérience très gratifiante. « J’ai eu la chance de visiter plus de 60 pays – que ce soit à titre personnel ou pour affaires – et j’ai vécu dans 8 d’entre eux à travers l’Amérique du Nord, l’Europe occidentale et orientale », a déclaré Nicolas Krafft. « Vivre et travailler à l’étranger a été pour moi une expérience extraordinaire.