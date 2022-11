Not a New York love story – Ed. Sarbacane

Not a New York love story est un récit complet, de Julian Voloj et Andreas Gefe, paru aux éditions Sarbacane, en octobre 2022. Une bande dessinée touchante, curieuse, surnaturelle, présentant une histoire d’amour, un deuil insurmontable, d’un homme pour sa femme…

Au cimetière, un homme vient se recueillir sur la tombe de sa femme. Il explique tendrement qu’elle lui manque tellement… Il essuie ses larmes, reste un moment, puis s’en va. En retournant chez lui, il fait quelques courses, prend une pizza, et file dans les rues. Lorsqu’il rentre, dans sa maison, il pose ses courses, enlève une chaussure, mais entend du bruit. Il prend une batte de baseball, et se dirige vers la cuisine. Là, il découvre, stupéfait, sa femme en train de cuisiner ! Elle explique qu’elle ne l’a pas entendu entrer, et lui demande s’il jouait au baseball… Quelque temps plus tard, l’homme est chez le psy. Il explique que sa femme se tenait là, dans la cuisine, juste devant lui. Mais il n’est pas sûr qu’il s’agisse d’un simple rêve. Tout cela semblait si réel. Ils ont diné, ils ont bavardé, comme si de rien n’était, comme si l’accident n’avait jamais eu lieu.

Le récit est troublant, avec cet homme en deuil, qui se recueille sur la tombe de sa femme, morte dans un accident de voiture. Il semble sombrer dans la folie, car il revoit sa femme, mange avec elle, sort à une parade, va en bord de mer… Le fantôme ne semble pas vouloir le quitter, comme si rien n’avait changé. La bande dessinée est douce, intrigante et mélancolique, mais ce phénomène, de plus en plus récurrent et captivant à la fois, semble également malsain et oppressant. La folie, le surnaturel et les questionnements captivent les lecteurs, qui veulent comprendre ce phénomène. Tout s’éclaircira avec le final, raisonnable et bien trouvé, dramatique également, qui offre une autre tournure, un autre point de vue. Le dessin est agréable et plutôt captivant, car il y a beaucoup de cases et planches sans texte, ni parole. Il est efficace, pourtant sobre, avec des couleurs choisies.

Not a New York love story est un récit complet, fort, mystérieux et émouvant, des éditions Sarbacane. Un album touchant, mélancolique, qui conte l’histoire d’amour tragique d’un couple, un homme qui a perdu sa femme, un fantôme qui revient, les hallucinations, les sentiments, l’incompréhension…

