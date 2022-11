Atalia – Des jeux à découvrir et à offrir

Atalia est une société française de distribution de jeux de société, qui a été fondée en 2015. Atalia sélectionne donc des jeux, pour ensuite les commercialiser, comme une nouveauté de cette année, Conquêtes, qui pourrait plaire et se retrouver au pied du sapin de Noël !

Atalia est une société française de distribution, elle sélectionne donc des jeux de société, de différents éditeurs. Elle achète en gros, pour ensuite commercialiser les jeux dans différentes boutiques. Un lien entre les éditeurs et les boutiques, proposant, par ailleurs, une belle sélection, parmi laquelle on peut retrouver le jeu Conquêtes. Mais depuis 2020, Atalia développe aussi son propre pôle d’édition, dont ce jeu fait partie.

L e jeu Conquête est un jeu de stratégie, pour les enfants à partir de 7 ans, qui se joue de 1 à 4 joueurs. La boîte rectangulaire se compose de 90 cartes de jeu, d’un planisphère recto-verso et d’un livret avec les règles du jeu. Le but du jeu est compétitif, les joueurs doivent conquérir le plus de territoire possible, pour remporter la partie. La préparation est simple, avec le planisphère à mettre au milieu de la table, pour que tous les joueurs puissent identifier les régions, leur couleur et leur valeur, les territoires à conquérir.

Les cartes représentent une région d’un des six continents, elle est également caractérisée par sa valeur, son nom et son illustration. Les cartes régions permettent d’attaquer les autres régions qui sont limitrophes. A chaque tour, les joueurs peuvent effectuer différentes actions, piocher une carte, puis, soit piocher deux cartes supplémentaires, soit mettre en jeu une carte région, soit attaquer une région adverse. Le dérouler d’une attaque et toutes les autres actions sont bien expliquées dans le livret des règles du jeu.

Le jeu Conquêtes est captivant, assez immersif, entre stratégie, chance et bluff, il est aussi simple et rapide à mettre en place. Le joueur qui remporte la partie est celui qui a le plus de points. Des variantes et un mode solo, permettent de prolonger le plaisir de jouer. Le jeu pourra se retrouver au pied du sapin de Noël, pour faire quelques heureux !

