Notre maison – Loulou & Cie

Notre maison est un petit album carré, d’Emmanuel Lecaye, paru en octobre 2021, aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Loulou & Cie. Une histoire de partage, de vivre ensemble, sur le fond magique des fêtes de fin d’année et notamment de Noël.

Au milieu d’une forêt, là où il fait frais et doux, à la fois, il y a l’arbre préféré de quelques animaux. Cet arbre est leur maison, et ils invitent les jeunes lecteurs à l’intérieur, de ne pas avoir peur et de frapper à la porte, devant laquelle se trouve un paillasson. A l’intérieur, tout semble lumineux. Le hall d’entrée est un peu vide, seul un grand escalier invite à aller plus loin et même plus haut, pour voir ce qui se passe… Ainsi, on découvre, tout d’abord, Arthur, qui fait de la peinture. Le personnage semble très appliqué à réussir son œuvre…

Au fil des pages à suivre, les enfants visitent donc cet étrange arbre qui abrite toute une petite communauté paisible, où chacun à son étage et ses loisirs. Tout est bien disposé, dans cette maison unique et chaleureuse, et les bambins trouveront rapidement leur animal préféré ! La lecture est douce, interactive, dès le début, avec cette interpellation, cette invitation à entrer dans cet arbre préféré de quelques personnages. Les phrases sont courtes, très brèves, néanmoins efficaces, pour attirer l’attention et présenter cet univers doux et coloré. Les personnages sont rapidement survolés, mais l’on ressent une ambiance, une douceur, le temps qui passe, les saisons, et un bonheur de vivre à chaque étage. Le final est surprenant et beau, il plaira aux petits comme aux grands. Le dessin est orignal, très structuré et décalé, offrant un univers graphique unique et coloré.

Notre maison est un petit album carré, des éditions L’école des loisirs, qui présente un grand arbre dans une forêt, la maison de plusieurs animaux qui cohabitent dans le bonheur et qui prennent soin de leur habitat, ce grand arbre qui perd toutes ses feuilles quand vient l’hiver.