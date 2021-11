Au fil des années, les désirs sexuels chez une femme peuvent fluctuer de manière considérable. Ces hauts et bas, coïncident généralement avec une relation personnelle : son début et sa fin. Même des changements majeurs dans la vie peuvent impacter ces désirs. Une grossesse, la ménopause ou une maladie. Certains traitements et médicaments utilisés pour gérer les troubles psychiques peuvent provoquer aussi une baisse de la libido chez la femme.

Si vous constatez un manque d’intérêt pour les rapports sexuels, ou si la libido au point mort vous cause une détresse dans la vie, alors vous pourriez souffrir de ce qu’on appelle : troubles de l’intérêt sexuel ou de l’excitation.

Il existe plusieurs méthodes, et solutions qui sortent du cadre médical. C’est en effet, des techniques liées au style de vie de chacun de nous. Si vous êtes concernés par ce manque d’intérêt sexuel ou vis-à-vis de votre (vos) partenaire (s) alors vous pouvez découvrir à travers cet article comment obtenir plus de libido chez la femme.

Problèmes de libido : les raisons

Anxiété et libido

Comment se sentir attirant si nous sommes anxieux ? Cette raison possède sans doute, des explications cliniques et médicales. Il a été prouvé que différentes formes d’anxiété aggravent les dysfonctionnements pendant les rapports sexuels. Il existe même, plusieurs types de troubles anxieux qui peuvent entraîner des répercussions graves sur les personnes confrontées à cela. Ces formes d’anxiété peuvent être soulagées par la thérapie ainsi que des médicaments contre l’anxiété. D’autres formes de traitement naturelles comme la méditation peuvent aider sur le long terme.

Si vous souffrez déjà d’anxiété, mais que vous aggravez votre cas en pensant sans cesse à votre vie sexuelle, alors vous tenez l’arme fatale qui affecte sans doute votre libido. Dans ce cas, pensez à gérer et à découvrir ce qui cause votre anxiété en général, en dehors de vos rapports sexuels et votre baisse de la libido.

Problème libido couple : ce qui se passe dans votre relation.

Pour des milliers de femmes en général, l’intimité émotionnelle et l’harmonie dans le couple sont des éléments essentiels dans la vie sexuelle, et le plaisir assuré avec son partenaire. Les soucis relationnels peuvent donc, présenter un facteur majeur qui cause la baisse de libido chez l’homme comme chez la femme. Une baisse remarquée d’intérêt pour les rapports sexuels est souvent, le résultat d’une série de problèmes persistante, comme :

Des soucis de confiance dans le couple.

Des disputes et des conflits non résolus.

Un manque de connexion, et d’harmonie en général avec votre partenaire.

Une mauvaise communication ou une absence de communication autour des besoins, et des préférences dans les rapports sexuels.

Comment booster sa libido ?

Améliorer la qualité du sommeil

Comme vous le savez sans doute, une bonne nuit de sommeil est la seule astuce d’une bonne journée. Les troubles que vous pouvez avoir du sommeil, sont associés à plusieurs problèmes de santé. Notamment, une faible libido et certains dysfonctionnements sexuels. Si vous sentez que vous souffrez de certains troubles de sommeil, alors parlez à votre médecin pour envisager de suivre un traitement spécifique. Si vous avez de manière occasionnelle des insomnies, essayez de vous détendre et de pratiquer du sport et de la médiation pour profiter d’un sommeil plus profond et continu.

Essayez des remèdes naturels efficaces

Vous pouvez profiter et consommer plusieurs herbes et substances naturelles, ainsi que des adaptogènes (c’est-à-dire des substances dont on a constaté qu’elles atténuaient la dépression et la fatigue). Ces éléments extraits de manière naturelle permettent d’améliorer plusieurs aspects de votre santé : problèmes de virilité, baisse de libido, améliorer le taux de fertilité …etc. Parmi les plus populaires, on trouve la maca, le ginseng qu’on retrouve en bonne quantité dans le fameux Gold Max Pink ou encore le ginko biloba.

Le ginseng est une racine végétale, à impact positif sur la libido et la fonction sexuelle. Un type de ginseng, appelé ginseng rouge coréen, s’est révélé particulièrement efficace pour améliorer la libido des femmes ménopausées. Le ginseng est disponible séché sous forme de poudre ou de pilule et s’utilise également sous forme fraîche dans les recettes coréennes.

La libido et sa fluctuation sont différentes chez chacun et il n’existe pas de libido “normale”. Mais si vous trouvez que votre manque de désir sexuel est pénible ou qu’il affecte votre relation, il est bon de demander de l’aide chez votre professionnel de santé. Vous pouvez appliquer les conseils dans cet article, pour augmenter vos chances et ainsi, garder plus de libido peu importe votre âge.