Olwen, fille d’Arthur – La Corne de Vérité

La Corne de Vérité est le second tome du diptyque Olwen, fille d’Arthur, paru aux éditions Vents d’ouest, fin février 2021. Une bande dessinée d’Olivier Legrand et Annabel, qui présente une grande aventure arthurienne, entre magie, enchantement et chevalerie.

Olwen est au seuil du château de Malaventure, où l’attend l’objet de sa quête. Alors qu’elle s’avance prudemment, sur son cheval, un homme intervient, la mettant en garde. En effet, il explique que le château de Malaventure est un lieu où il n’y a nulle hospitalité. Seuls la mort et le désespoir attendent ceux qui osent s’y aventurer… Olwen, en chevalier, affirme qu’elle sait tout cela, avant de demander à qui il est, l’épée à la main. Le jeune homme explique qu’il n’est qu’un pauvre écuyer perdu, dont le chevalier a trouvé la mort dans ce lieu maudit. Depuis ce temps, il erre comme une âme en peine, dans la forêt ensorcelée… Puis, il continue à désapprouver la quête du mystérieux chevalier, affirmant que si l’on vient pour défier le seigneur des lieux, pour s’emparer de la maudite corne, il en conjure, il faut rebrousser chemin.

Malgré les remarques, les informations et l’histoire du jeune écuyer perdu Osric, Olwen, qui dissimule encore son apparence et sa voix, ne recule devant rien, bien déterminée à aller au bout de sa quête. Alors, le jeune écuyer suit le jeune chevalier vers le château de Malaventure… L’aventure fantastique dans l’autre monde se poursuit donc, avec une héroïne courageuse et motivée. Il lui faudra défier le prince Ecarlate, avant de pouvoir conquérir la Corne de Vérité, qu’elle a promis de rapporter à sa tante, Morgane l’enchanteresse. Olwen est une femme forte et déterminée, droite et juste, qui ne recule pas devant les multiples dangers qui sont au travers de son chemin, tant pour sa quête, que pour son retour auprès des siens. La bande dessinée se lit facilement, offrant une belle aventure arthurienne à découvrir, entre mensonges, courage, chevalerie, combat, magie et jalousie. Le dessin est moderne, sans trop de fioritures, il se veut réaliste et expressif, offrant quelques belles scènes de combat.

