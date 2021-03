Yes I Am Glorious : La nouvelle eau de parfum signée Cacharel

Alors que les fleurs bourgeonnent annonçant l’arrivée du printemps, j’avais envie de vous parler du parfum Yes I Am Glorious de Cacharel. Il vient rejoindre la collection des Yes I Am en toute simplicité, autour d’odeurs fleuries et fruitées absolument divines.

Yes I Am Glorious : Une ode à la féminité

Je ne suis pas surprise que Cacharel ait choisi comme muse la belle Shay Mitchell pour son côté authentique qui colle parfaitement à l’univers du parfum. Elle représente la beauté au naturel, celle que l’on sublime par un maquillage subtil, tout en douceur. Un peu comme la ligne du flacon qui fait penser à une robe en soie de couleur pastel, rehaussée par de petites touches irisées.

Cette dernière création de Cacharel rejoint donc la collection des Yes I Am, se démarquant par son côté romantique. On se retrouve au cœur même d’une explosion de senteurs fruitées, fleuries également. C’est d’ailleurs assez surprenant au départ, je ne m’attendais pas autant d’intensité. Néanmoins, contrairement à d’autres parfums bien plus sucrés, celui-ci est bien dosé, le parfait équilibre entre les ingrédients qui composent la formule.

Le nectar de pêche blanche en notes de tête ressort clairement. C’est ce qui fait le caractère unique de la fragrance.

Le magnolia en notes de cœur ajoute une touche de sensualité.

L’accord Milkshake équilibre le tout avec douceur.

En route pour le printemps…

Ce parfum s’adresse vraiment aux amoureuses de senteurs gourmandes et printanières. Il ne me fait penser à aucun autre. Il faut dire que je sors un peu de ma zone de confort, moi qui suis plus adepte de senteurs boisées et ambrées. Yes I Am Glorious est un parfum très réussi. Il est certes intense mais absolument pas entêtant. Il est sublimé par son odeur romantique qui s’inspire de la tendance glow avec cette mise à l’honneur de la couleur pêche pastel.

