NailmaticLAB, faites votre propre vernis !

Si vous avez du mal à trouver la bonne couleur de vernis, vous avez la solution de le créer vous même ! Et avec Nailmatic Lab c’est hyper simple !

NailmaticLAB, créez vos propres vernis

Pour développer des couleurs de vernis à ongles, on a besoin de plusieurs tonalités dans une même couleur : par ex, le rouge grenat et le rouge vermillon réagissent chacun différemment quand on les mélange à d’autres pigments. Nailmatic a répertorié les principales nuances et interactions entre pigments dans ses fiches produits LAB.

Nailmatic a ainsi créé 4 kits qui permettent de créer ses propres nuances de vernis et donc la couleur qui vous plait vraiment. Les 4 kits ont alors différentes possibilités de couleur : Rose, Métallisé, Pastel et Rouge. De notre côté, nous avons eu le plaisir de tester le kit Rose pour des ongles tout en féminité.

Autant vous le dire directement, vous allez adorer la simplicité de ce kit NailmaticLab !

Le kit se compose alors de :

5 couleurs de pigments (selon le kit vous pouvez avoir des pigments nacrés et/ou métallisés)

5 flacons contenant 2.5ml de base de mélange biosourcée

10 pipettes

des étiquettes.

Vous avez deux solutions : soit créer de manière freestyle votre propre couleur (et donc faire vos propres mélanges) ou alors créer votre vernis en fonction du tableau de recettes (qui sont données dans le mode d’emploi).

Une simplicité ENFANTINE

Pour une première fois, nous avons décidé de suivre la recette du “Nacré pearl”, un joli rose avec des reflets irisés.

Il faut alors se poser dans un coin, au calme (évitons quand même le chat qui est curieux et se demande ce que vous faites avec tous ces machins colorés). Devant nous, on sort tout ce qu’il y a dans le kit.

On prend un flacon contenant une base de mélange que l’on ouvre. Pour faire le Nacré Pearl de la recette, nous avions besoin du pigment nacre, du pigment blanc mais aussi le jaune et le rose. On laisse de côté le pigment rouge pour cette recette.

Ensuite la recette est la suivante : 2 pipettes de nacré, une pipette de blanc, une pipette de jaune et une pipette de rose. On prend donc 4 pipettes (une pour chaque pigment), on presse pour récupérer le pigment et on transfère ensuite dans le flacon avec le mélange.

Une pipette, deux pipettes et hop après on referme le flacon, on le mélange et voila c’est terminé ! Très sincèrement, c’est d’une simplicité enfantine ! Et surtout le résultat est superbe !

Restera plus qu’à l’appliquer sur les ongles (ce qu’on s’est immédiatement empressée de faire vous vous en doutez bien) !

Alors êtes vous tenté par ce joli kit DIY ?