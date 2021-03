Impression : économisez !

Les fournitures d’impressions et les cartouches d’encre sont essentielles au fonctionnement d’une entreprise. Elles constituent toutefois des dépenses importantes. Heureusement, il est possible de prendre des mesures pour réaliser des économies non négligeables. Le but est de diminuer significativement le coût d’impression à la page, et ce, quel que soit le modèle d’imprimante utilisé. Découvre nos conseils pour économiser sur les coûts d’impression dans ton entreprise.

Utiliser la fonction recto verso automatique

Un excellent moyen de réduire tes coûts d’impression est d’utiliser la fonction recto verso automatique. En effet, l’impression recto verso minimise les coûts de papier et tu ne devrais pas négliger cette fonctionnalité. De nombreuses imprimantes sont équipées d’un duplexeur automatique qui permet à l’imprimante d’imprimer sur les deux faces d’une même feuille de papier sans que l’on ait besoin de faire quoi que ce soit. Tu peux également la configurer par défaut sur le serveur d’impression. Bien que le recto verso ne permette pas d’économiser l’encre, il peut réduire de moitié ta consommation de papier.

Choisir la bonne imprimante

On peut trouver aujourd’hui de nombreux modèles d’imprimantes à bas prix. Pourtant, afin d’être sûr de ne pas faire de mauvais choix, tu dois te méfier de celui qui affiche le prix le moins élevé. Grâce à l’avancée de la technologie, les imprimantes actuelles sont dotées de nombreuses fonctionnalités et d’une vaste panoplie d’avantages permettant de diminuer tes coûts d’impression. De ce fait, il est plus judicieux de payer un peu plus pour l’acquisition d’une imprimante à la pointe de la technologie pour ton entreprise afin de réaliser d’importantes économies à long terme.

Si tu as une vieille imprimante, n’hésite pas à la remplacer par un modèle plus récent, notamment par une imprimante laser couleur. Les imprimantes d’aujourd’hui ont une vitesse d’impression plus élevée. En plus de permettre d’économiser de l’encre, elles sont beaucoup plus efficaces sur le plan énergétique. En effet, les appareils modernes sortent beaucoup plus rapidement du mode veille, en mettant moins de temps à chauffer le toner, et peuvent donc passer beaucoup plus de temps en mode économie d’énergie que leurs prédécesseurs, qui n’étaient mis hors tension que la nuit ou après des périodes d’inactivité prolongées.

Utiliser du papier de meilleure qualité

Le papier bon marché est plus susceptible de bloquer une imprimante, ce qui non seulement gaspille du papier, mais utilise également plus d’encre. En utilisant du papier d’impression de meilleure qualité, tu obtiendras probablement de meilleurs résultats. Cela peut coûter plus cher au départ, mais tu bénéficieras d’impressions de meilleure qualité du premier coup sans avoir à réimprimer les pages. Un bon moyen d’économiser de l’argent à long terme.

Opter pour les cartouches haute capacité

La plupart des imprimantes à encre et laser d’aujourd’hui sont dotées de cartouches haute capacité. Si une cartouche haute capacité coûtera plus cher à l’achat, le coût par page peut être réduit de moitié par rapport à une cartouche à rendement standard.