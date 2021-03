Appliquez vous par une application

Dans un monde hyperconnecté et de plus en plus digitalisé, la seule manière rapide de développer son entreprise ou son commerce et de gagner en visibilité, est la et de lancer sa propre application mobile, particulièrement avec l’explosion des supports numériques (smartphone, tablettes, laptop) et l’évolution fulgurante de la 5G. Développer son application peut s’avérer être très intéressant par les avantages et les objectifs qu’elle permet d’atteindre en peu de temps.

POURQUOI ET POUR QUELS OBJECTIFS ?



Sans nul doute que la tendance était enclenchée depuis déjà quelques années, mais depuis la crise sanitaire due au Covid-19, le basculement vers une économie plus digitalisée et dématérialisée s’est nettement accéléré.En complément de votre site mobile, une application mobile va booster votre business en vous offrant de nombreux avantages.Offrir une disponibilité permanente à votre commerce 24h/24h et 7j/7j, avec une présence sans intrusion.Fournir un accès simple et facile à l’information concernant vos produits/concepts.Positionner et améliorer la visibilité de votre commerce dans cette jungle qu’est devenue le web.Collecter des données supplémentaires sur votre clientèle afin de mieux cibler vos offres grâce au e-marketing et ce, à un coût plus réduit.Créer et entretenir un contact privilégié avec vos clients et développer un cœur de cible resserré.Épouser une évolution technologique qui est devenue incontournable.Perfectionner l’expérience utilisateur en misant sur la personnalisation.Renforcer son image de marque et faciliter la mobilité.Se positionner très tôt dans le processus d’achat afin de déclencher des commandes et des achats impulsifs.COMMENT CRÉER SON APPLICATION ?



Il faut tout d’abord déterminer exactement quel produit ou concept pour quelle cible d’utilisateur puis, valider le tout par une étude de marché. Ensuite, il faudra évaluer le niveau de digitalisation de votre business et préparer le format de votre application et définir les fonctionnalités qui seront sélectionnées.Après avoir visualiser les écrans de votre application grâce à des logiciels gratuits (wireframes), vous pouvez entamer la structuration et la conception de son architecture. En fin de compte, il ne vous reste plus qu’à coder et tester votre application et la mettre sur le marché.

Swiftic : Un des leaders sur le marché. Il offre de nombreuses fonctionnalités et est disponible en français. Pour 1 an, comptez 48 $/mois.

GoodBarber : Esthétique et simple d’utilisation à un prix accessible de 40 $/mois. Il a acquis une bonne notoriété.

Appligo : Simple et très réactif, il est disponible en français à raison de 15$/mois.

Appsbuilder : Plateforme intuitive de création en drag and drop. Tarif de 29$/mois.

AppMachine : Solution puissante de création et de développement d’applications mobiles sans connaissances préalables. Tarif progressif de gratuit à 99$/mois pour l’Apple store et 25$/mois pour le Google Play.Si vous ne voulez pas vous casser la tête et obtenir un résultat professionnel, optez pour un développeur d’application mobile.