Pilot présente PINTOR :  Les marqueurs peinture d’eau multisurfaces

Pas toujours évident de trouver du bon matériel lorsqu’on souhaite se lancer dans la personnalisation de vêtements ou autres accessoires de mode. Car oui, la customisation revient en force et Pilot l’a bien compris, puisqu’elle propose PINTOR, une gamme de feutres contenant de la peinture permanente pour toutes surfaces. Nous avons eu l’occasion de la tester, on vous dit tout !

Pilot accompagne nos loisirs créatifs

Nous sommes nombreux à aimer les loisirs créatifs. Il faut dire qu’ils nous permettent de nous relaxer autour d’une activité conviviale que l’on peut partager en famille. En revanche, lorsqu’on n’a pas les bons outils, cela peut s’avérer difficile de faire parler sa créativité.

Avec PINTOR, Pilot propose plusieurs feutres de peinture permanente permettant d’écrire, de dessiner sur du tissu, du plastique, du verre, du bois ou encore du carton. La différence avec les autres marqueurs lambda ? Sans aucun doute l’encre à pigments à base d’eau offrant plusieurs possibilités artistiques. Les marqueurs se présentent sous forme de packs composés de 6 feutres dans des thématiques de couleurs différentes : « Metal », « Fun », « Classic » et « Pastel ». Soit 24 couleurs (primaire, pastel et métallisé). L’autre avantage de ces feutres : la possibilité de choisir plusieurs épaisseurs de pointes, 5 plus exactement.

Retrouvez l’étendue de la gamme sur le site de Cultura : ICI

PINTOR : Des marqueurs aux multiples possibilités

Avec ces feutres, il va être possible de personnaliser les objets de notre choix en superposant les couleurs par exemple. Il faut dire que l’utilisation est simplissime. Il suffit de remuer vigoureusement le feutre et d’appuyer sur la pointe pour faire sortir la couleur de notre choix. Les amoureux d’arts créatifs vont s’amuser à customiser toutes sortes de supports du type papier, carton, cuir et même verre. Les enfants quant à eux vont adorer gribouiller, écrire et dessiner durant leurs activités du dimanche en famille.

PINTOR est une gamme de qualité à mettre entre les mains de ceux qui aiment faire vivre leur imagination autour du DIY. Elle va nous permettre de modifier l’apparence d’objets oubliés pour les rendre uniques. Où faire en sorte de customiser la pièce de notre choix pour qu’elle nous ressemble. Les plus petits vont adorer dessiner la bouille de leurs compagnons préférés sur une paire de baskets blanches classique, colorier un flocage sur un tee-shirt ou redécorer les murs de leur chambre (sous la surveillance de leurs parents bien sûr au risque de refaire toute la déco).