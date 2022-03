On joue, Petit Lapin ! est un nouveau titre, dans lequel les jeunes lecteurs vont pouvoir retrouver cet adorable petit rongeur, aux longues oreilles. Un livre cartonné et solide, de Jörg Mühle, paru en janvier 2022, aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Pastel.

Où est Petit Lapin ? Le coquin est caché derrière une serviette rouge à pois ! Ses longues oreilles blanches dépassent au-dessus. En dessous, on voit son short et ses pattes… Petit Lapin est bien ici ! Il abaisse la serviette rouge pour montrer son beau visage souriant. Le petit animal est d’humeur joyeuse et amusée. Petit Lapin se balance d’avant… Il fait de la balançoire, les oreilles au vent. Le petit rongeur se tient bien, aux cordes, les deux pattes en avant. Puis, il revient en arrière. Alors encore, il se tient bien fermement, les deux pattes repliées, pour pouvoir s’élancer de nouveau.

A chaque double page, les jeunes lecteurs découvrir un texte court et simple, ainsi qu’une illustration dans laquelle Petit Lapin joue. Le jeu est découpé en deux parties, laissant un petit suspense pour les enfants en pleine découverte. Ainsi le petit animal se cache derrière une serviette, puis baisse la serviette pour laisser apparaitre son visage. Sur la balançoire, il va d’en avant, pour la première image, en arrière, sur le dessin suivant. Des questions, ou des phrases en suspens, permettent d’inviter les jeunes enfants à deviner ce que fait Petit Lapin. Pour chaque jeu, une couleur différente est choisie, pour un univers attrayant et coloré. Le texte est très simple et court, satisfaisant et efficace, pour les tout-petits qui découvrent le monde du jeu.

On joue, Petit Lapin ! est un bel album, plein d’entrain, de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs. Un nouveau titre, dans lequel les tout-petits retrouvent l’adorable petit rongeur aux longues oreilles, pour des jeux indémodables et incontournables.

