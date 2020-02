Où trouver un sugardaddy ou sugarbaby?

De nos jours et bien malheureusement, les études sont chères, les étudiants demandent des prêts ou des bourses, bien souvent pas acceptés. Tout cela s’ajoute au fait que les étudiantes ne peuvent pas payer leurs factures ou leurs frais. La plupart de ces jeunes étudiantes ne peuvent pas demander à leur famille, car il existe un risque d’endettement et la famille ne peut pas se permettre d’offrir les études de leurs enfants.

Une jeune fille dans cette situation peut chercher un sugardaddy, Paris, Marseille ou d’autres villes, pour plusieurs raisons. La plupart cherchent la compagnie des hommes intéressants et matures: de cette façon elles disposent de plus de temps libre quand le sugardaddy donne l’occasion d’être plus à l’aise financièrement, et pas besoin de se surcharger avec un travail qui nous prendrai une grande partie de notre temps.

La relation entre le sugardaddy et la sugarbabe se repose sur le respect. généralement une personne occupée qui veut avoir un style de relation amoureuse. Il aime sortir et se détendre, rire et s’amuser pendant son temps libre avec une jolie fille et en bonne compagnie, souvent avec des amis et d’autres femmes. La réalité est que les relations et les rencontres amoureuses vont bien au-delà des relations sexuelles et que, dans de nombreux cas, les relations sexuelles n’existent pas.

Que cherchent les sugardaddys?

La discrétion est sans aucun doute la capacité la plus rechercher dans ce type de relations. La jeune fille doit rester silencieuse lorsque cela est nécessaire et à faire preuve de délicatesse afin que ce qui lui arrive ne devrait pas être racontée à tout le monde. Car un grand nombre de sugardaddys occupent un poste important, et les affaires personnelles peuvent poser problème s’ils sont aperçus en public et peuvent jusqu’à perdre leur emplois ou aggraver une situation de vie ou de famille.

Une relation stable et sûre, car le sugardaddy n’aime pas être arnaqué. La sugarbabe devra mener un style de vie sain et discret. Sans drogues, sans rapports sexuels non protégés et rester à l’écart de sociétés rares. En bref, être un étudiant normal et une fille tranquille.

Qu’en ai t’il de votre apparence?

C’est surement l’une des questions les plus posées. Car le dire à vos amis et à votre famille est le plus compliqué! Dire la vérité à vos amis est une chose, mais votre famille est différente. Vous n’êtes pas obligés de dire tout le monde que vous êtes un Sugarbabe. Peut-être de le dire à ceux qui sont les plus proches de vous et qui peuvent vous poser plus de questions. Il est important que vous leur expliquiez que vous avez une amitié à long terme et un lien. Et que cela n’a rien n’à voir avec être escort.

La plupart du temps, la famille et vos amis ne comprendront pas. Et certains sugar babes ne préfèrent pas mélanger la vie personnelle et celle du sugardaddy. Vous pouvez les rassurer que vous le faites pour vous et ne leur faites pas croire que vous le faites pour quelqu’un d’autre ou que vous travaillez pour quelqu’un. Dites-leur que c’est votre décision et que vous définissez les limites.

Comment trouver un sugardaddy?

Suggar Daddy France est un site web pour trouver sugar babys et sugar daddys. Ou vous allez pouvoir discuter avec un ou plusieurs sugardaddys, afin de trouver celui qui va le plus vous convenir.

Au début, nous pouvons être effrayés et nerveux, sans savoir très bien ce que nous allons trouver, nous discutons avec un éventuel futur Sugardaddy jusqu’à ce que nous en trouvions un qui puisse nous convenir. La première chose à faire est de vérifier que ce rendez-vous possible est un vrai sugardaddy, pour démasquer d’éventuels faux ou daddys salés selon lesquels la seule chose qu’ils recherchent est le sexe et ils ne veulent pas de relation à long terme.

Dans un premier temps, vous pouvez apprendre à le connaître grâce à WhatsApp et à une conversation téléphonique. C’est bien parce que vous saurez si vous voulez vraiment mieux vous connaître et si vous aimez parler et aller au-delà des rencontres sexuelles. Connaître un sugardaddy pour la première fois peut être intimidant, il est donc préférable de rester dans un espace public, se promener tout en parlant peut être beaucoup mieux commencer que de rester dans une cafétéria ou un restaurant.

Si le courant passe bien entre vous, vous pouvez proposer le prochain rendez-vous. Le sujet peut être intimidant, mais vous devez le prendre avec une normalité totale, alors n’hésitez pas à leur demander avant de donner un deuxième rendez-vous à ce qu’ils veulent et expliquez très bien ce que vous êtes prêt à offrir.

Vous pouvez en savoir plus sur le blog, vos inquiétudes, vos questions, chose qui est tout à fait normale lorsque c’est votre première fois.