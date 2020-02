Heroes Academy – Héros d’un jour ? Héros toujours !

L’ÉTOFFE DES HÉROS

Oubliez les indices, la réflexion, la logique et autres ébullitions du cerveau, on passe à l’action ! Dans un espace couvert exceptionnel de 500 m2, au cœur du 11ème arrondissement de Paris, réparti en 7 salles différentes, les participants, héros d’un jour, devront faire preuve d’adresse et d’agilité. Ils devront réussir plusieurs épreuves physiques pour avancer de salle en salle. Poussée d’adrénaline, dépassement de soi et coordination sont au rendez-vous de ce premier Action Game de France.

L’HISTOIRE