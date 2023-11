Out of body – Ed. Black River

Out of body est un récit complet, de Peter Milligan et Inaki Miranda, paru aux éditions Black River, en septembre 2023. Un comic qui présente un polar étrange, psychologique et occulte, entre la vie et la mort, d’un patient qui veut retrouver son assassin, avant qu’il ne soit trop tard.

Un homme au chapeau haut de forme, s’adresse à un autre, à terre. Il l’appelle Lombric, et souhaite, à l’avenir, qu’il réponde à ses exigences. Lombric, à terre, appelle l’autre « maître ». Le maître sermonne Lombric, avant de lui infliger une curieuse blessure au visage. Puis, avant de repartir, il explique qu’il reviendra, dans deux jours. Il lui donne aussi un conseil, c’est de fignoler ses sorts magiques. Une fois seul, Lombric s’en veut. Il se dit qu’il n’aurait jamais dû laisser les choses aller si loin. Il pense qu’il est un crétin, avant de faire référence à une fille et aux Ozarks. Ailleurs, une jeune femme semble méditer. Elle parle avec plusieurs personnes, ou est en connexion avec plusieurs personnes. La femme accueille un nouveau membre, qu’elle sent en état de choc et perdu. Elle lui demande ce qui lui est arrivé…

Le comic, découpé en plusieurs chapitres, est original et haletant. Dan Collins, psychologue, est dans un lit d’hôpital sous respirateur, il ne peut se mouvoir, ni parler. Il est pourtant conscient et aimerait interagir avec ses visiteurs. Mais sa vie ne tenant qu’à un fil, sa projection astrale sort de son corps. Alors qu’il est sur le point de passer de l’autre côté de la lumière, une jeune femme l’interpelle et veut lui venir en aide. Commence alors une enquête invraisemblable, pour découvrir son agresseur et assassin… La bande dessinée fantastique est troublante, avec ce personnage attachant qui cherche à savoir pourquoi il en est là. Très rationnel, il va devoir se surpasser pour comprendre et admettre ce qui lui arrive. Mais plus que cela, un démon semble vouloir posséder son corps. Un autre combat s’annonce ! Le dessin est très plaisant, avec un trait moderne et vif.

Out of body est un comic fantastique singulier, des éditions Black River. Un one shot captivant, intrigant, psychologique et intéressant, qui présente un polar bien mené, entre vie et mort, enquête et sombres desseins, pour un homme rationnel qui voit son âme quitter son corps, pour tenter de découvrir la vérité.

Lien Amazon