Happy healthy – Ed. Solar

Happy healthy est un ouvrage culinaire de Kyria Nichelatti, paru aux éditions Solar, en octobre 2023. Un livre qui propose 80 recettes healthy, gourmandes et express, créées par Kyria, alias @nichelattikyria, aux 700K d’abonnés, sur TikTok !

Le livre, à rabats, débute avec un édito, dans lequel Kyria revient sur son parcours. Entre amour de la cuisine saine, partage et réseaux sociaux, L’autrice présente ici son premier livre ! Ensuite, Kyria propose de découvrir sa routine courses, entre conseils et bonnes idées, et bien évidemment les indispensables… Son rapport à l’alimentation et sa routine sportive viennent compléter cette introduction, avant de retrouver le sommaire détaillé. Ainsi c’est avec des collations minutes que la découverte culinaire commence ! Neuf recettes qui oscillent entre végétariennes, vegan, sans gluten et sans lactose. Les parties suivantes proposent des apéros gourmands, des plats sains pleins d’énergie, ainsi que des délices sucrés.

Le livre culinaire présente 80 recettes healthy et gourmandes, entre petits plats sains, astuces bien-être et bonne humeur. Des recettes pour se sentir bien dans son assiette, qui sont à la fois digestes et gourmandes. Tout semble bien indiqué, avec le nombre de parts, les temps de préparation et de cuisson, ainsi que la liste des courses. Les étapes à suivre, pour réaliser les différents plats se voient bien décrites. En effet, le texte reste simple, court et précis. De nombreuses astuces sont à retrouver pour la plupart des recettes. Les recettes restent assez simples à réaliser, et plutôt rapides, entre 5 et 15 minutes. Des photographies alléchantes viennent compléter l’ouvrage, permettant de découvrir les plats à confectionner.

Happy healthy est un livre culinaire, de Kyria Nichelatti, paru aux éditions Solar. un ouvrage qui vient présenter 80 recettes gourmandes, saines et express, de l’apéro au dessert, en passant par le plat, bien évidemment, mais aussi les collations minutes !

Lien Amazon