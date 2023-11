Troie zéro – Ed. Delcourt

Troie zéro est un nouvel album de la collection Pataquès, des éditons Delcourt, paru fin septembre 2023. Une bande dessinée pleine d’humour, de Karibou et Josselin Duparcmeur, qui présente une guerre de Troie comme on n’en a jamais vu !

Pâris est devant trois déesses. Il les questionne. Il explique que lorsqu’elles disent qu’il doit choisir la plus belle des déesses, c’est physiquement ou intérieurement. Aphrodite affirme que c’est physiquement ! Pâris explique alors que le choix est difficile, car lui préfère l’esprit et le caractère. Le physique, pour lui, est au second plan ! Aphrodite trouve qu’il est relou et lui rappelle juste qu’il doit choisir la plus belle ! Le jeune homme se tâte. Il affirme qu’elles ont chacune un charme distinct, et que le choix c’est beaucoup de pression. Athéna décide alors d’intervenir, offrant la plus puissante des armées, s’il l’a choisi ! Héra intervient, expliquant qu’il n’y a rien d’objectif, avec un pot-de-vin… Du coup, elle offre à Pâris, la royauté, s’il l’a choisi ! Le jeune homme continue de réfléchir et trouve qu’une armée ne va pas lui servir, puisque Troie est en paix.

La mythologie grecque, et plus précisément, la guerre de Troie est ici revisitée ! Une nouvelle adaptation qui offre un récit incroyable et drôle, avec des dialogues contemporains. Ainsi, il y a un décalage entre le dessin et les paroles des différents personnages. On y retrouve Pâris, prince troyen, qui est parti avec Hélène, femme du roi Ménélas, roi de Sparte. Elle a été séduite grâce aux kebabs ! Pour faire la guerre au prince de Troie, Ménélas commence un voyage, pour recruter les plus grands héros ! Ainsi débute un road trip unique et drôle. La bande dessinée est pleine de surprises, de bêtises et de rebondissements, tout en restant fidèle à la ligne rouge, du vrai récit. La lecture reste plaisante, hilarante par moments, avec ces personnages, plus ou moins bêtes ! Le dessin est efficace et saisissant, avec un univers graphique particulier.

