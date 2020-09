Oxford – Les nouveautés de la rentrée

Oxford, première marque de papeterie en France et en Europe, propose, pour cette rentrée 2020, plusieurs nouveautés, pour les collégiens, lycéens et étudiants, afin d’améliorer leur quotidien, tout au long de cette nouvelle année scolaire.

Oxford, grande marque française de papeterie, bénéficie, depuis 2017 de l’écolabel européen officiel, une preuve de l’engagement de la marque sur son impact écologique. Ainsi, l’entreprise, tout en réduisant son empreinte environnementale, ne cesse d’innover pour toujours mieux accompagner les élèves durant les cours et les révisions, tout au long de leur année scolaire.

Ainsi, pour cette rentrée, Oxford propose différents nouveaux produits, en commençant par l’agenda Season, qui propose quatre couvertures différentes, correspondant à chacune des saisons. L’agenda est à spirales, pour mieux mettre en avant la couverture choisie et possède tous les éléments nécessaires pour l’année scolaire, soit un calendrier, un mémo, l’emploi du temps à noter, la liste des professeurs et des matières… l’ouvrage possède aussi quelques petites surprises à découvrir ! Il est facilement maniable, pratique, petit et personnalisable, avec ses stickers à coller.

Il y a aussi le protège-document School Life dédié aux fameuses fiches bristol, permettant ainsi de les classer et de les consulter facilement. En effet, pour ranger correctement les fiches bristol, sans en perdre, ou en laisser une de côté, le petit protège-document s’avère pratique, utile et nomade, pour réviser ses cours et s’organiser plus facilement.

Les fiches bristol à insérer dedans sont donc à retrouver, avec l’appli gratuite Scribzee, pour scanner, sauvegarder et organiser, également, ses fiches 2.0, cours et révisions. Un bloc de fiches détachables pratiques, avec lesquelles il suffit de viser les quatre repères aux coins de la fiche, pour scanner la page, pour ensuite la rassembler, la classer… Il en est de même pour les petites cartes Flashcards, offrant une nouvelle façon de réviser, idéales pour apprendre vocabulaires, définitions ou encore formules.

D’autres indispensables sont à retrouver, comme le cahier à spirales qui permet de retrouver tous les cours, grâce à la même application. Les cahiers sont pratiques, avec leurs différentes couleurs, pour les différentes matières. 160 pages détachables, à petits carreaux, à la couverture rigide, pour noter, à tout moment et partout, les cours, informations et notes.

Pour la rentrée, la marque Oxford, propose des produits de papeterie 2.0, entre papier et application, manuscrit et numérique, pour reprendre ses cours à tout moment, faire des fiches et réviser dès que possible, pour une année scolaire réussie ! Un petit coup de cœur est réservé à l’agenda Season, avec son concept inédit, sa personnalisation et son design.

La marque française de papeterie est à retrouver par ici…