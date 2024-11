Par ici la sortie ! Au Théâtre Edgar

Partagez





La dernière comédie de Manuel Montéro – Trois collègues convoqués pour une réunion commerciale, sont en fait licenciés. Avant cela, le patron leur offre une ultime opportunité : participer à un Escape Game grandeur nature.

Après « Les hommes sont des femmes comme les autres » et « Célibataire mais je me soigne » la 3ème pièce de Manuel Montero ne déroge pas à la règle : Rythme, énergie, interactivité, et folie des acteurs !

Une course contre la montre

Transformée en salle d’évasion, la salle de réunion devient le théâtre d’une aventure sous haute tension. Les trois collègues ont une heure pour résoudre des énigmes et sauver leur emploi.

Secrets et tensions

Alors que le stress monte, une affaire d’adultère ressurgit, mettant à rude épreuve la cohésion de l’équipe. Entre non-dits et trahisons, la situation se complique, mais l’horloge tourne…

Une comédie grinçante

Signée Manuel Montero, cette pièce drôle et piquante vous tiendra en haleine. Une heure de rires, de surprises et de rebondissements pour savoir si les trois compères parviendront à s’en sortir.

sur scène : Manuel MONTERO, Fabrice SIMON, Julien GIUSTINIANI

mise en scène : Manuel Montero

Chaque dimanche au Théâtre Edgar

à 15h du 24/11 au 29/12/2024

Théâtre Edgar – 58, boulevard Edgar Quinet 75014 Paris

Tél : 01 42 79 97 97

Durée : 80 minutes

Tarifs à partir de 33 euros

#ManuelMontero #Théâtre #Comédie #TheatreAParis #EscapeGame #Spectacle #Humour #SortiesParis #ThéâtreEdgar #Rire #LoisirsParis