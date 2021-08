Parc immobilier vieillissant à Montpellier : quel est le coût des diagnostics

Un diagnostic immobilier est un document technique qui atteste de certaines caractéristiques d’un logement. Il permet à un possible acquéreur ou locataire de mieux connaître l’état du bien immobilier qu’il est s’apprête à louer ou à acheter. Le diagnostic immobilier vise ainsi à sécuriser toute transaction, permettant que l’état du logement soit connu des deux parties concluant un contrat. Nul besoin de dire que cela peut éviter les litiges alléguant une mauvaise connaissance du bien par la suite.

Les diagnostics immobiliers obligatoires pour une vente

De nombreuses villes éloignées de la capitale voient leur attractivité augmenter ces dernières années. Ce phénomène fait augmenter la demande de logements rendant le marché extrêmement dynamique. C’est le cas de Montpellier, qui attire chaque année 4 000 nouveaux arrivants. Même si la ville s’étend et voit apparaître de nouveaux bâtiments, l’ensemble de son parc immobilier est plutôt vieillissant. C’est là qu’intervient le diagnostic immobilier. Afin de conclure des contrats en toute transparence, le propriétaire devra faire appel à un diagnostiqueur de Montpellier (34) pour conclure une vente ou un bail dans cette ville.

Puisque bon nombre de diagnostics sont obligatoires, il est indispensable de connaître leurs caractéristiques ainsi que leurs coûts. En effet, depuis 2006 l’État a rendu obligatoire un certain nombre de diagnostics, regroupés aujourd’hui au sein du DDT (dossier de diagnostic technique). En 2021, le vendeur doit joindre les documents ci-dessous au compromis de vente et à l’acte authentique.

Le diagnostic loi Carrez

Il s’agit de déterminer la superficie d’un logement en lui soustrayant la surface occupée par les cloisons, les murs, les cages, les portes, les marches et les zones d’une hauteur inférieure à 1,80 m. La durée de validité de ce diagnostic est illimitée. Son absence est susceptible d’entraîner l’annulation de la vente. Ce diagnostic est donc capital dans le cadre de la vente immobilière.

Prix : à partir de 89 € TTC.

Le diagnostic de performance énergétique

Autrement dénommé le DPE, ce diagnostic résulte des directives décidées au niveau européen et qui visent à mesurer les dépenses énergétiques du logement ainsi que le niveau de ses émanations de gaz à effet de serre. Ce diagnostic obligatoire est valable 10 ans et à renouveler en cas de travaux importants.

Prix : à partir de 100 € TTC selon la surface.

Le diagnostic amiante

Tous les biens dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 sont soumis au DAAD/DAAT, pour détecter la présence d’amiante avant un chantier de restauration ou de démolition. Il est indispensable afin de protéger le personnel amené à travailler sur le chantier. Le diagnostic a une durée de vie illimitée si aucune trace d’amiante n’est détectée, sauf s’il est antérieur à 2013. En cas de présence d’amiante dans les matériaux (ou s’il a été effectué avant 2013), le diagnostic est à renouveler dans les 3 ans.

Prix : à partir de 100 € TTC.

Le diagnostic plomb

Le constat des risques d’exposition liés au plomb, que l’on dénomme aussi le CREP, est obligatoire pour louer ou vendre un bien dont le permis de construire a été délivré avant 1949. Il révèle les dangers sanitaires potentiellement présents dans les revêtements muraux dégradés. Il mesure ces risques pour les propriétaires, mais aussi pour les populations avoisinantes et le personnel de chantier. La validité de ce diagnostic n’est que de 1 an si la présence de plomb détectée est supérieure à certains seuils réglementaires.

Prix : entre 100 € et 200 € TTC.

Le diagnostic termites

Il détermine la présence de termites, ces insectes xylophages qui s’attaquent notamment aux charpentes. L’absence de ce diagnostic peut entraîner une amende de 1 500 euros si l’acquéreur venait à découvrir la présence de ces insectes après la vente. Ce diagnostic n’est valable que 6 mois et doit être refait en cas d’infestation déclarée par la mairie.

Prix : de 80 € à 120 €

Le diagnostic d’état des risques naturels (ERP)

Ce diagnostic DDT, est aussi dénommé diagnostic État des Risques et Pollution. Il alarme sur la présence de risques liés à des événements climatiques et naturels : inondations, glissements de terrain, éruption volcanique, avalanche, etc. Il étudie également les risques industriels liés à la présence d’usines ou de centrales atomiques, et les risques miniers relatifs à la pollution de sols. Ce diagnostic est valable moins de 6 mois.

Prix : autour de de 60 €.

Le diagnostic gaz

Il est obligatoire lorsque l’installation de gaz a plus de 15 ans, pour s’assurer qu’elle ne présente aucun danger et répond à la réglementation en cours. Ce diagnostic est valable 3 ans. Si un accident survient suite à la vente et en l’absence de ce diagnostic, l’acquéreur peut obtenir de la justice l’annulation de la vente.

Prix : de 80€ à 110€.

Le diagnostic électrique

Ce diagnostic, obligatoire au départ pour les installations de plus de 15 ans, est rentré en vigueur aussi pour les immeubles neufs en 2017. Il est valable 3 ans maximum pour les installations intérieures.

Prix : de 60€ à 150€ pour une surface moyenne.

Le diagnostic assainissement non collectif

Il garantit le dispositif de récupération des eaux usées pour les habitations non raccordées à l’égout. Il est devenu obligatoire le 1er janvier 2011. Sa durée de validité est de 3 ans.

Prix : de 80 à 110€.

Les diagnostics obligatoires pour une location

Avant de mettre un bien en location, un bailleur doit fournir certains des diagnostics que nous venons d’énumérer en cas de vente. Ces diagnostics doivent être établis en amont de la publication de l’offre de location. Le bailleur doit impérativement les fournir à ses locataires au moment de la signature du bail. Ils sont ainsi informés de l’état du logement et acceptent les conditions de location. Les diagnostics dans ce contexte concernent :

le DPE (diagnostic de performance énergétique),

le CREP (contrat de risque d’exposition au plomb),

le diagnostic amiante,

l’état de l’installation intérieure gaz,

l’ERP, état des risques naturels,

le diagnostic bruit.

Comment faire réaliser ces diagnostics ?

Le propriétaire ou bailleur doit faire réaliser ces diagnostics obligatoirement par un professionnel, en passant par un diagnostiqueur certifié. Il le choisit librement, mais attention, les tarifs ne sont pas réglementés et diffèrent d’un professionnel à un autre. Pour économiser sur cette dépense, la meilleure solution reste de regrouper tous les diagnostics nécessaires dans les mains d’un même professionnel. L’opération permet ainsi d’économiser les coûts.

Pour trouver un diagnostiqueur certifié, rendez-vous sur la liste publiée par le Ministère en charge du Logement, ou sur un comparateur en ligne afin de trouver la solution la plus adaptée.