Paris basket : Comment faire les meilleurs paris ?

Le basket est l’un des sports les plus pratiqués au monde et au fil des années il prend de plus en plus de place. Bien qu’il ne soit pas aussi populaire en Italie que dans d’autres pays, 2008 a vu un regain d’attention pour le sport et une énorme augmentation du nombre de paris sur le basket-ball.

Sur le site de pari de 20Bet login et sur de nombreux autres sites, il est très facile de trouver les meilleures cotes, les options de pari et les conseils pour parier sur le basket. Vous pouvez parier sur la NBA et d’autres ligues majeures de basket-ball dans le monde. Dans cet article, nous allons vous montrer quelques stratégies et astuces pour optimiser vos paris basket.

Comparez les cotes des meilleurs paris sur le basket

Différents bookmakers signifient également différentes cotes. Si vous souhaitez parier en ligne sur un certain événement de basket-ball, vous souhaitez naturellement obtenir les meilleures cotes possibles sur le marché.

La bonne nouvelle est que dans votre recherche des côtes les plus élevées, vous n’avez pas à vous soucier de comparer les sites de paris un par un. Une comparaison des cotes des paris sur le basket-ball peut également être effectuée très facilement en ligne. Par exemple, vous pouvez comparer les cotes de basketball de 2 bookmakers de basketball pour un match entre les Golden State Warriors et les Toronto Raptors.

Soyez rationnel lorsque vous pariez sur votre équipe préférée au basket

Nous nous laissons souvent emporter par les émotions et parions au basket sur les équipes de notre cœur. Même en sachant que la plupart des paris et pronostics des bookmakers sont défavorables.

Notre objectif n’est pas de décourager les paris sur votre équipe, mais de montrer qu’il faut parfois faire passer la raison avant l’émotion. La meilleure façon de le faire est d’être prudent lorsque vous pariez sur nos équipes préférées et de faire attention de qui nous obtenons des nouvelles et des conseils et comment nous choisissons de les interpréter.

Nous voulons tous que notre équipe préférée gagne. Pour cette raison, notre cerveau travaille pour trouver des moyens pour que cela soit possible, même si ce n’est pas probable. C’est génial quand on est fan. Parce que cela donne de l’espoir et peut rendre l’expérience de regarder le match beaucoup plus agréable.

En tant que parieur sportif, cela peut signifier une catastrophe imminente. Cet espoir improbable peut nuire à vos résultats si vous lui permettez de façonner vos choix et votre stratégie. Le meilleur conseil est probablement d’éviter de parier sur vos équipes préférées à moins d’être sûr de quelque chose avec votre stratégie. Il est difficile d’être impartial et il y a généralement une tonne d’autres jeux parmi lesquels choisir.

Placez de plus gros paris de basket-ball sur l’équipe à domicile

Les basketteurs sont des gens comme nous et ils n’aiment même pas les défaites. Surtout dans votre arène, devant votre public. Surtout en NBA, où les favoris remportent leurs matchs à domicile avec une plus grosse avance. Il peut donc être utile de placer des paris beaucoup plus importants sur l’équipe à domicile de temps en temps, si la formation est correcte.

Un autre bon conseil est de parier sur les équipes qui ont subi une grosse défaite lors du match précédent avec une différence de 20 points ou plus. Par exemple, une étude à long terme des 10 dernières années montre qu’en saison régulière, les équipes ont tendance à gagner plus de 58% de leurs matchs après avoir subi une défaite majeure lors du match précédent.

Le véritable défi consiste à déterminer la probabilité qu’une équipe gagne un match ou un pari spécifique. Ici, vous allez plonger dans vos statistiques et imaginer votre système pour déterminer cette prédiction.

Vérifiez toujours les files d’attente et les informations de match

La fatigue joue un grand rôle dans le succès des équipes de basket-ball. Contrairement à des sports comme le football, les équipes jouent de nombreux matchs et leurs horaires varient, souvent avec plusieurs matchs tout au long de la semaine. Découvrez combien de matchs l’équipe a joués récemment et s’ils sont sur un long voyage ou quelque chose du genre.

Si une équipe joue son quatrième match en cinq jours, vous pouvez parier qu’elle sera fatiguée. Cela signifie qu’il sera plus lent et moins susceptible de bien fonctionner.

Regarder l’emplacement de ces jeux est également important. Comme les matchs à l’extérieur sont sûrs d’avoir un grand impact sur l’énergie d’une équipe. Notez également la distance qu’ils doivent parcourir pour leurs jeux. S’ils vont traverser le pays dans les deux sens à chaque match, le voyage les épuisera encore plus.

Vous devriez également jeter un œil à votre position dans votre saison, car les effets de cela ne commencent généralement pas à se faire sentir aussi fortement avant la mi-saison. Plus tard dans la saison, plus ce sera un problème et plus cela créera d’opportunités pour vous.