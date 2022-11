Deux calendriers de l’Avent pour la brasserie parisienne BAPBAP

La brasserie parisienne BAPBAP est une micro-brasserie artisanale, située dans le 11ème arrondissement de Paris. Du concassage des grains jusqu’à l’embouteillage, les bières sont réalisées localement et dans un lieu atypique, de style Eiffel. Cette année, la marque française propose deux calendriers de l’Avent pour les amoureux de la bière ou les non-initiés, qui souhaiteraient découvrir.

BAPBAP est donc une brasserie artisanale, située dans le quartier Oberkampf, dans le 11ème arrondissement. Mais, depuis 2021, avec leur succès, un deuxième lieu de production, à Sucy-en-Brie, dans le Grand Paris, a vu le jour. La qualité et la variété des recettes font aussi le succès de la marque française, qui souhaite du renouveau et démocratiser la bière artisanale. Une belle offre qui est également à découvrir à travers les deux calendriers de l’Avent, suggérés cette année, à consommer avec modération.

Il y a le calendrier Découverte, de couleur jaune et le calendrier Premium, de couleur rouge. Le premier propose vingt-trois bières artisanales brassées en Île-de-France, douze recettes sélectionnées. Parmi les best-sellers, les amateurs retrouveront IPA, Pale Ale, Triple, Pilsner… Un livret du parfait zythologue, pour apprendre à déguster les bières, ainsi qu’un décapsuleur et des goodies, sont à découvrir. Le deuxième calendrier de l’Avent, lui, se compose de 24 recettes uniques, dont des exclus et avant-premières. Ainsi, les amateurs vont découvrir ou redécouvrir Sour, DDH IPA, NEIPA, Porter et bien plus encore ! Un mini-site dédié, avec une fiche détaillée, pour chaque dégustation, permet de mieux découvrir et affiner son expertise, tout comme le livret du parfait zythologue.

Nos coups de cœur seront pour la Faubourg, une Pilsner, médaille d’Or du We Love Beer Festival 2021. Une recette traditionnelle, 100% de malt Pilsner. Elle est désaltérante et offre un profil aromatique délicat et une légère amertume. La bière blanche bio Deux rives saura plaire, elle est accessible à tous, avec sa rondeur, et sa belle robe. Enfin, la bière Poids plume est claire et dorée, une session IPA, qui offre des notes de fruits jaunes appréciables et une amertume typique des IPA.

La brasserie parisienne BAPBAP est une marque française, une micro-brasserie artisanale qui propose, cette année, non pas un mais deux calendriers de l’Avent. Des coffrets très complets, pour les non-initiés et les grands amateurs, à offrir, à s’offrir, à découvrir et déguster avec modération. Des bières artisanales à savourer chaque jour, au mois de décembre, jusqu’à Noël.

La brasserie parisienne BAPBAP est à retrouver par ici.