Participez à la 4e édition de l’enquête autisme et troubles du neuro-développement

Le lien direct vers l’enquête est ici :

https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=1

Pour en savoir plus et consulter les résultats des précédentes enquêtes :

https://handicap.gouv.fr/participez-la-4e-edition-de-lenquete-autisme-et-troubles-du-neuro-developpement

La stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement est une priorité présidentielle. Elle comprend cinq engagements et plus de cent mesures. Elle mobilise une Délégation interministérielle auprès de la ministre déléguée en charge des personnes handicapées, douze ministères, trois opérateurs nationaux et de nombreux partenaires. La stratégie nationale est mise en œuvre avec les personnes autistes, leurs familles, les acteurs professionnels et institutionnels, réunis au sein du Conseil national des troubles du spectre de l’autisme et des troubles du neuro- développement,. Au total 480 millions d’euros de moyens nouveaux sont dédiés à l’amélioration de la qualité de vie des personnes et leur entourage.