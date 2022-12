Nice : 17e édition du Festival C’est Pas Classique du 9 au 11 décembre

La 17ème édition du festival « C’est Pas Classique » approche à grands pas. En effet, du 9 au 11 décembre, pas moins de quarante concerts gratuits, pours petits et grands, auront lieu dans le Palais Acropolis de Nice. Depuis sa création, cet événement rassemble chaque année plusieurs milliers de spectateurs, des passionnés de musique mais aussi des curieux, désireux de découvrir des artistes venus de tous horizons. Cette édition 2022 aura un goût particulier puisque ce sera la dernière qui se tiendra dans le Palais Acropolis, bientôt détruit. Savourons donc ces trois journées placées sous le signe de la musique et de la convivialité !

Plusieurs temps forts avec des artistes de renom

Cette nouvelle édition sera marquée par trois temps forts, accessibles sur réservation. A noter que même si ces concerts affichent complet, il reste toujours des places le soir-même. Pour l’ouverture, le public de la salle Apollon dansera sur des rythmes cubains avec le « Grupo Compay Segundo » puis samedi, nous aurons la chance et le privilège de découvrir « Johnny Symphonique Tour » dirigé par Yvan Cassar. Dimanche, pour la clôture, le musicien Thibault Cauvin invitera sur scène Yarol Poupaud ainsi que Ballaké Sissoko.

Vendredi 9 décembre à 20h30, salle Apollon : Grupo Compay Segundo.

Composé de neuf musiciens, le groupe cubain, accompagné par l’Orchestre national de Cannes sous la direction de Benjamin Lévy, viendra présenter en exclusivité quelques titres de son nouvel album sorti récemment. En première partie, il proposera un hommage symphonique à Compay Segundo, légendaire musicien cubain.

Samedi 10 décembre à 20h30, salle Apollon : « Johnny Symphonique Tour ».

Yvan Cassar, le célèbre musicien, pianiste et directeur musical, proposera un show unique mêlant la voix de Johnny Hallyday au choeur et à l’Orchestre philharmonique de Nice. Une expérience unique et riche en émotion pour célébrer le cinquième anniversaire de la mort du chanteur.

Dimanche 11 décembre à 20h30, salle Apollon : Thibault Cauvin & Guests

Après avoir donné plus de mille concerts dans près de cent vingt pays différents, le musicien Thibault Cauvin invitera sur scène le guitariste de rock Yarol Poupaud et Ballaké Sissoko, joueur de kora malien. Accompagné par l’orchestre National de Cannes, ces trois artistes venus d’univers différents vont faire vibrer la salle Apollon lors de la soirée de clôture.

« Une nuit chez Musset » avec Hélène Tysman et Francis Huster

Dimanche 11 à 18h, la salle Athéna servira d’écrin à un concert littéraire placé sous le signe du Romantisme porté par un duo magique : les ballades de Chopin, interprétées par Hélène Tysman, répondront aux écrits d’Alfred de Musset, servis par Francis Huster.

De nombreux spectacles pour tous les publics

Pendant tout le week-end, au-delà de ces temps forts, plusieurs spectacles et animations seront proposés sur les thèmes « jeune public », « classiques revisités », et « vraiment pas classique » dans les différentes salles du Palais Acropolis.

Pour plus de renseignements sur l’édition 2022 de C’est pas Classique : www.cpc.departement06.fr