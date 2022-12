Aphrodite – Amours et colères

Amours et colères est le second tome du diptyque Aphrodite, de la collection La sagesse des Mythes, des éditions Glénat. Une bande dessinée de Didier Poli, Clotilde Bruneau, Luc Ferry et Giuseppe Baiguera, paru en novembre 2022, qui évoque le destin des enfants de la déesse, tout comme ses amours et ses colères…

Sur l’Olympe, dans le palais d’Aphrodite, deux de ses jeunes garçons se chamaillent. Antéros demande à Eros de lui prêter un jouet, qu’il a depuis trop longtemps. Mais le petit blond ne veut rien entendre… Aphrodite, non loin de là, leur demande de se calmer et affirme qu’elle aime tous ses enfants sans aucune préférence. A ce moment-là, Hermès entre dans le palais et lui demande ce qu’il en est de ses amants ! Tout le monde est surpris et salue le dieu. Les deux garçons lui demandent de jouer avec lui, tandis qu’Aphrodite affirme qu’il a toujours été l’un de ses amants préférés. Il vient l’informer qu’Enée est bien arrivé en Hespérie. Aphrodite est ravie, elle pense qu’il n’a plus qu’à fonder une ville là-bas, et bientôt le nom de son fils traversera les âges… Hermès considère que pour un enfant divin, rien n’est plus normal !

C’est au travers des récits d’Hermès et d’Aphrodite, que l’on découvre une partie de l’histoire de cette déesse aussi belle que rebelle et furieuse. La bande dessinée est comme un recueil qui dévoile quelques souvenirs, entre amour, désir, punition et colère. Certains enfants de la déesse sont présentés, à travers leur destin. La colère d’Aphrodite, qui est sans pitié et pleine d’imagination, est en grande partie à découvrir. Le récit est bien découpé et plaisant à lire, il propose d’en savoir un peu plus sur la déesse de l’amour et du désir. Les apparences peuvent être trompeuses, en effet, avec cette déesse aussi tendre avec ses enfants et furieuse envers celle qui la provoque. Ses colères sont terribles et ses châtiments irrémédiables. Le dessin est toujours plaisant, avec un trait fluide et structuré, offrant un graphisme moderne agréable.

Amours et colères est le second tome du diptyque Aphrodite, des éditions Glénat, offrant un album qui revient sur les enfants et les colères de la déesse. Un recueil plutôt bien découpé et rythmé. Il présente quelques parties de l’histoire de la déesse de l’amour et du désir, qui révèle ici deux autres visages.

