Exost de Silverlit – Des voitures petites et grandes, pour faire la course

Exost, marque de Silverlit, présente différentes collections dans lesquels les enfants pourront se retrouver. Entre ingéniosité, aventure, intrépidité, mode, ambition et défi, les sensations sont nombreuses, en jouant avec ces voitures en tous genres ! Un ou plusieurs coffrets Exost pourraient bien se trouver au pied du sapin de Noël…

L’aventure de la marque Exost, de Silverlit, débute en 2015, avec des ingénieurs français, qui imaginent et développent des voitures télécommandées. La marque devient rapidement leader du marché français, grâce à ses produits de qualité et innovants. Le large choix de véhicules permet à la marque de faire la différence et de plaire au plus grand nombre. Aujourd’hui la marque innove toujours présentant aussi des véhicules ultra lookés, originaux, solides et pour certains sans batterie, à friction, pour respecter la planète !

Parmi ces différentes collections, France Net Infos, vous présente deux coups de cœur, pour ce Noël, la voiture télécommandée Wild 360 AquaCross et le pack Smash N Go Deluxe.

Le véhicule télécommandé AquaCross 360 est très stylé. Il maîtrise les cascades et défie tous les terrains, le sol, comme l’eau ! La voiture est facilement maniable, et peut rouler sur deux côtés. En effet, elle se retourne et continue sa course. Elle affronte également les obstacles et fonce à pleine vitesse, notamment grâce à ses pneus exclusifs, souples et durables. La batterie est rechargeable et permet de jouer pendant plus d’une heure. La télécommande, quant à elle, s’alimente avec l’aide de deux piles AAA, permettant de commander les mouvements et la direction.

Le pack Smash N Go Deluxe se compose de deux voitures de combat, de grande vitesse, d’un booster et d’accessoires tels que barils, pneus et plots. Les voitures, au design très travaillé et plaisant, ne requièrent aucune batterie, ni pile. Des mini bolides ultra rapides, qui offrent des accélérations incroyables sur simple pression de la voiture. Le booster permet, bien évidemment, deux fois plus de puissance, pour élancer la voiture. Trois modes de jeux sont suggérés, la battle de voitures, la course de voitures et le jeu de collision. Deux packs existent, pour pouvoir choisir ses couleurs et participer à de superbes courses, et tout cela sans piles !

Exost, de Silverlit, présente de jolies et incroyables collections. Des voitures télécommandées et des bolides à frictions, qui trouveront leur place, au pied du sapin de Noël, comme nos coups de cœur ! La voiture AquaCross 360 et le pack Smash N Go Deluxe sont des bolides étonnants, adaptés pour les jeux de sensations et d’aventures, pour les enfants à partir de 5 ans.

