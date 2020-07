Perles de Tahiti : les joyaux du Pacifique !

Il suffit d’évoquer son nom pour que vous vienne à l’esprit un décor paradisiaque ? Et pour cause ! La Polynésie française regorge de trésors naturels, et les très célèbres perles de Tahiti en font partie. Bracelet, bague, pendentif et boucles d’oreilles… pour homme et pour femme, vous trouverez aisément le bijou de vos rêves sur le site internet de Perles Tahiti.

Des perles de culture sélectionnées pour leur excellente qualité

Pour vous garantir l’excellence, la marque Moea Perles s’approvisionne uniquement dans les meilleures fermes perlières de Polynésie française et du monde. Seules les perles de qualité supérieure sont sélectionnées et sont certifiés qualité AAA (surface de nacre nette d’environ 95 %) ou AA (nacre propre d’environ 75 %). Grâce à un savoir-faire unique dans la joaillerie du luxe, la boutique en ligne vous propose également de découvrir des créations fabriquées à partir de perles issues des mers du sud de l’Australie, ainsi que des perles japonaises Akoya détentrices du grade optimal en matière de qualité. On craque pour les boucles d’oreilles perles de Tahiti, qui arborent un lustre brillant à un prix imbattable, ainsi que pour les bracelets en cuir de la collection pour homme. Et puisque chaque perle est unique — à l’image de la personne qui la portera — la marque confie chacune de ses réalisations à un artisan joaillier de son atelier en région parisienne. Depuis 20 ans, Moea Perles prend soin de sublimer ce que la nature met de longs mois à façonner.

Perle de Tahiti, perle Akoya du Japon et perle australienne

Pour vous aider à bien choisir votre bijou, nous vous proposons de découvrir les particularités sur la provenance de chacune de ces perles :

la perle de Tahiti : c’est très certainement la perle la plus connue au monde, et la plus naturelle, car aucun produit chimique n’est utilisé pendant le processus. Elle est cultivée dans l’archipel de la Polynésie française et offre une qualité incomparable. Sur 100 huîtres perlières, seulement 40 perles seront récoltées, après une longue attente de gestation, entre 18 et 24 mois. La perle noire de Tahiti est sans conteste la plus emblématique ;

la perle japonaise Akoya : avec un diamètre plus petit que pour la perle de Tahiti, cette perle est généralement combinée à d’autres perles pour former de magnifiques bijoux. Sa couleur est uniforme, dans les tons clairs comme le blanc ou le crème et de jolis reflets rose, jaune ou vert viennent s’y ajouter ;

la perle australienne : elle possède la nacre la plus épaisse (environ 3 mm), pour un diamètre de perle compris entre 9 et 20 mm. Rien d’étonnant, quand on sait que la perle est façonnée par l’huître qui l’accueille pendant 30 mois ! Les perles des mers du sud sont de couleur blanche, ou dorée.