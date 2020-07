Pranarom – Prendre soin de soi naturellement : Huiles végétales & DIY

Durant le confinement, nous avons eu plus de temps pour prendre soin de nous. Certains ont même confectionné leurs produits de beauté à l’aide d’ingrédients naturels. Et ce n’est pas toujours simple ! Suivre des conseils de marques avisées peut aider à s’y retrouver un peu. Justement, Pranarom vient de lancer une gamme d’huiles végétales qu’il est possible de combiner aux huiles essentielles pour créer sa propre synergie. Nous avons pu en découvrir quelques-unes, voici notre avis.

Prendre soin de soi naturellement avec Pranarom



Cela fait plusieurs fois que nous vous parlons de Pranarom. La marque propose des produits naturels pour toute la famille à base d’ingrédients propres, respectueux des peaux les plus sensibles. Elle vient notamment en aide aux bébés et jeunes enfants, en proposant des produits contre les douleurs dentaires et autres bobos.

Lorsque nous avons vu qu’elle proposait des huiles végétales, nous étions curieux de les découvrir. Nous avons aussi pensé à toutes les personnes qui ne peuvent pas utiliser d’huiles essentielles pour telle ou telle raison. Car il ne s’agit pas de la seule méthode pour se soigner naturellement, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient croire.

Les huiles végétales de Pranarom

Pranarom a pensé à une approche plus douce avec sa gamme d’huiles végétales. D’ailleurs, elle sera idéale en été, elle pourra être utilisée sur le visage, le corps, les cheveux. Bref, un produit multifonctions comme on les aime. Plus besoin de mettre toute sa salle de bains dans la valise !

Les huiles végétales sont 100 % naturelles. Elles sont forcément riches en acide gras. Leur rôle ? Hydrater en profondeur et durablement. Sublimer le corps après une séance de bronzage. Protéger l’épiderme et lui apporter de l’élasticité.

Pranarom en propose 5 au total, dont 2 qui ont retenu toute notre attention :

L’huile végétale de vanille est divine ! Une gourmandise qui fait de suite penser à l’été, au soleil et qui donne envie de lézarder au bord de la plage. Elle est parfaite pour les cheveux également. Il suffit de réchauffer l’huile entre ses mains et de la déposer sur les pointes. L’odeur naturelle de vanille peut surprendre au départ, car nous sommes habitués aux odeurs chimiques. Quoi qu’il en soit, elle est discrète, non entêtante, c’est très agréable.

L’huile se compose d’extrait de vanille de bourbon 100 % pur et naturel, riche en vanilline.

L’huile végétale de carotte va nous aider à garder bonne mine et sublimera notre bronzage. C’est clairement un incontournable de l’été.

L’huile de calendula calmera les coups de soleil et soignera les bobos du type démangeaisons, allergies aux piqûres d’insectes, etc. L’huile végétale de ricin bio sera parfaite sur les cheveux secs pour stimuler leur croissance. Quant à l’huile de coco bio, elle sera l’allié parfait de nos cessions plage cet été.



Créez votre propre synergie avec Pranarom

Et si vous avez envie de concocter vos propres recettes, Pranarom propose une toute nouvelle gamme de 5 références de contenants.

Il vous suffira de créer votre propre synergie (association d’huiles essentielles et/ou végétales pour une action ciblée) et de la mettre dans un des flacons proposés : stick inhalateur, roller bille métal, flacon compte-gouttes, flacon spray et flacon pompe.

Il ne vous reste plus qu’à profiter de votre mélange pendant plusieurs mois, selon la recette réalisée.

Les fans de DIY vont adorer ça !

Pranarom ne cesse de répondre aux besoins et envies de ses utilisateurs. Elle comprend à quel point il est difficile de prendre soin de soi naturellement. Aussi, elle a décidé de leur faciliter la tâche au travers des produits qu’elle propose. Une façon simple de créer ses propres synergies, dans le but de cibler leur action et profiter des bienfaits sur la peau.