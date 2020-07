Sergey Polituchiy, consul honoraire de France en Ukraine, a décidé de filer à l’anglaise

Dans les pays post-soviétiques, comme l’Ukraine, les hommes d’affaires et les anciens fonctionnaires ont l’habitude d’obtenir le mandat de consul honoraire d’un des États étrangers.

La raison de l’attrait de ce statut est que, selon la Convention de Vienne sur les relations consulaires, tous ceux qui en sont dotés dans l’exercice de leurs fonctions, ne sont pas soumis à la juridiction des autorités administratives et judiciaires du pays hôte et bénéficient de l’immunité pour les bagages, le transport et les bureaux. En outre, il ne leur est pas interdit d’exercer toute autre activité professionnelle ou commerciale. Tout cela rend le statut de consul honoraire attrayant pour une utilisation dans son propre intérêt, pour son entreprise ou pour bénéficier d’une protection contre les forces de l’ordre par exemple.

Pour les pays dont les institutions judiciaires et juridiques sont faibles, ainsi que pour ceux qui ont un faible niveau de protection des droits de l’homme fondamentaux, cela n’est pas surprenant. C’est pourquoi, en Ukraine et dans de nombreux autres pays de l’ex-URSS, l’obtention du statut de consul honoraire est depuis longtemps devenue une affaire. Les sociétés de conseil qui fournissent des services pertinents, apportent leur aide à tous ceux qui sont prêts à y consacrer leur argent et leur temps. Le coût du mandat varie de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d’euros.

De ce fait, des personnes à la réputation très mitigée et aux motivations douteuses se présentent souvent au service consulaire. Ces dernières années, des scandales ont éclaté à plusieurs reprises en Ukraine avec la participation de consuls honoraires de pays étrangers qui ont été accusés de contrebande d’objets d’art, d’extorsion, de fraude aux visas, de contrebande de cigarettes et même de commerce de technologies à double usage pour contourner l’embargo des Nations Unies. Les représentants des forces de l’ordre se plaignent toujours de l’impossibilité de mener des actions d’enquête dans les locaux et contre les personnes bénéficiant de la protection consulaire.

Le dernier scandale de ce type s’est produit avec le consul honoraire de France en Ukraine Sergey Polituchiy, qui a été accusé par les médias ukrainiens d’opérations frauduleuses visant à changer les propriétaires de l’un des plus grands complexes immobiliers commerciaux.

Sergey Polituchiy a reçu le statut de Consul honoraire de la République française en Ukraine en 2016 pour une période de 5 ans. Lors de la présentation officielle du poste, Isabelle Dumont, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en Ukraine, a souligné que Sergey Polituchiy est un homme d’affaires proche de la France et de sa culture et qu’il soutient le centre culturel Alliance française depuis de nombreuses années.

Avant de devenir consul honoraire de France, Sergey Polituchiy a été un fonctionnaire municipal et un député influent pendant de nombreuses années, ce qui ne l’a pas empêché de créer sa propre entreprise et même de devenir propriétaire d’un jet privé. D’ailleurs, les partenaires commerciaux de Polituchiy dans le conflit d’entreprise qui a donné lieu au scandale sont également impliqués dans l’enquête sur le vol de plusieurs millions de dollars de fonds d’un des fonds de pension non étatiques, qui est menée par le Service de sécurité de l’Ukraine.

Il est à noter que le centre commercial et de divertissement à cause duquel Sergei Polituchiy était au centre du scandale est appelé le “Boulevard Français”. Il s’agit d’une coïncidence symbolique et non négligeable dans sa carrière de consul honoraire.