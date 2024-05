Phase finale – Desmodus sapiens

Desmodus sapiens est le premier tome de la nouvelle série de science-fiction Phase finale, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée d’Eldiablo et Romain Baudy, parue en fin avril 2024, qui présente un récit d’anticipation plutôt bien mené et équilibré, entre premier et second degré.

Au Moyen Age, le peuple se rebelle contre leur seigneur. Ils ne veulent plus que cela dure et souhaitent tuer le monstre. La foule acclame la mort du démon, pour venger leurs enfants ! Devant le château, des créatures tentent de repousser les manants qui pénètrent sur les terres du baron Stjepan Kovacevic. Une femme réplique que leur maître est Satan, alors les gardes feraient mieux de leur livrer, ou de périr avec eux ! Un homme réplique qu’ils vivent dans la terreur depuis bien trop longtemps et cela va se terminer ce soir… Dans le château, une jeune femme observe la scène en contrebas. Un garde explique que la foule est aux portes du château et qu’elle sera bientôt dans leurs murs ! Le maître des lieux se demande depuis quand le troupeau se retourne contre le loup. La jeune femme réplique à son père que les temps changent !

Le récit de science-fiction est surprenant, présentant un futur pas si lointain, où le monde ne va pas bien ! Un youtubeur fait des vidéos, des interviews de personnes atypiques, pour se moquer d’eux et faire de l’audience. Il va rencontrer un survivaliste, qui affirme que l’humanité va disparaître car ils sont sur la fin. En effet, les catastrophes climatiques, la montée des eaux, les guerres ont été voulues et calculées… Au milieu de tout cela, une vampire qui était tranquille depuis des décennies, va devoir affronter des champignons de l’espace venus tuer son garde-manger ! La bande dessinée présente un récit qui tient la route, plutôt original, avec des personnages atypiques, presque parodiques. L’humour se mêle donc à l’action qui révèle une menace bien réelle pour l’humanité. L’album s’avère plaisant à découvrir, offrant un récit original, dynamique, réussi et assez captivant, tentant de mélanger les genres.

Desmodus sapiens est le premier tome de la nouvelle série Phase finale, des éditions Le Lombard. Un récit d’anticipation amusant, de science-fiction et d’action, qui offre une histoire un brin déjantée, mais qui tient la route et entraîne rapidement les lecteurs, vers la fin de l’humanité !