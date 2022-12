Picsou – Le dragon de Glasgow

Le dragon de Glasgow est un bel ouvrage de Joris Chamblain et Fabrizio Petrossi, paru aux éditions Glénat, en novembre 2022. Une bande dessinée touchante, pour petits et grands, une aventure inédite, qui invite à plonger dans l’enfance de Balthazar Picsou.

La chute était vertigineuse. L’enfant avait cessé de hurler depuis longtemps. Elle s’enfonçait, ainsi, dans l’abîme. Le contact de l’eau glacée la saisit et l’éveilla. Avec ses muscles tendus, elle lutta de toutes ses forces pour rejoindre la surface. L’oxygène gonfla sa poitrine qui avait été endolorie par le choc. Son cri résonna dans toute la cavité. La jeune fille avait arpenté les galeries condamnées pendant des heures, perdant ainsi les notions de temps et d’espace. Elle réussit à trouver une berge, elle avait survécu ! Elle pensait que la vie lui offrait une seconde chance, mais derrière elle, une ombre terrible la menaçait. Sur une scène improvisée, Riri est le narrateur de cette histoire. Il finit fièrement, avec derrière lui ses deux frères déguisés, l’histoire du dragon des eaux de Glasgow. Riri, Fifi et Loulou saluent leur public, qui n’est autre qu’Oncle Picsou !

Alors que les trois frères aimeraient connaître la véritable histoire du dragon de Glasgow, et que Picsou se refuse de raconter quoi que ce soit, ils se tournent vers leur oncle Donald. Ce dernier les invite à écrire à leur grand tante Mathilda. Quelques jours plus tard, les trois adorables petits reçoivent une lettre de la sœur d’Oncle Picsou. Elle y raconte leur histoire…

Le récit est touchant, sensible et captivant. Il est curieux de découvrir ainsi la jeunesse de Picsou, qui était tout à fait différent. Mathilda devient la narratrice, avec ses souvenirs et ses yeux d’enfant, à cette époque. Des souvenirs troublants, touchants, doux et affectueux, malgré la misère qui pouvait toucher leur famille. Des rêves et une volonté de fer, une rencontre et une amitié, rythment la jolie bande dessinée. Le dessin est tout aussi réussi, avec un trait fluide, rond et dynamique, un bel univers coloré, moderne et expressif.

Le dragon de Glasgow est un récit complet, de la collection Créations originales, des éditions Glénat. Un bel album qui propose de plonger dans l’enfance modeste de Picsou, présentant une aventure incroyable et inédite, d’un jeune héros touchant et déterminé.

