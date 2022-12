Traces – Un album Delachaux et Niestlé jeunesse

Traces est un album de Sophie Tavert Macian et Hugo Frassetto, paru aux éditions Delachaux et Niestlé jeunesse, fin octobre 2022. Un livre qui présente le court-métrage d’animation, du même nom, présentant le récit mais aussi les coulisses de la création du film en animation traditionnelle.

Lorsque la neige ruisselle, le Sombre Chemin d’Eau grossit dans la steppe. Les mammouths suivent alors le froid. Les bisons, quant à eux, impatients, envahissent les plaines à la recherche de jeunes pousses. C’est la saison où les membres de la tribu des Trois Creux ont faim. Ils attendent que passent les bisons, avec impatience, eux aussi, pour pouvoir les chasser. Lani et son maître Karou se préparent à cette grande chasse. Dans le sable qui borde le Sombre Chemin d’Eau , Karou dessine des bisons. Lani, à ses côtés, l’imite. Ils ont tous les deux les Traceurs de la tribu. Dans leur monde, tracer est aussi vital que chasser…

Inspiré de la fresque de la grotte de Chauvet, qui représente des lions pourchassant des bisons, le récit vient raconter, de manière immersive, la préhistoire. C’est à travers le jeune Lani, que les jeunes lecteurs découvrent une aventure captivante, qui se déroule à la préhistoire. L’art et la chasse sont étroitement liés, aussi important l’un comme l’autre, pour la survie des membres de la tribu. L’album est immersif, tant par le récit de Lani que par le dessin en noir et blanc attrayant et curieux. Le récit est touchant et captivant, avec un héros un peu rebelle, qui doit prendre la relève… L’histoire de la fresque de la grotte de Chauvet s’explique ainsi, avec cette fiction qui présente une belle aventure, des croyances, un peuple et sa survie. Le livre se termine avec un making of intéressant, ainsi qu’une double page sur la grotte de Chauvet et sa fresque.

Traces est un album curieux, des éditions Delachaux et Niestlé, qui présente l’histoire du film d’animation. Un livre captivant qui présente Lani, jeune traceur de sa tribu, qui doit tracer pour la chasse à venir et remplir les ventres de la tribu. Une aventure au graphisme impressionnant, inspirée par la fresque des lions, de la grotte de Chauvet.

