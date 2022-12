Recette de famille : un peu de jardinage ?? Aux Éditions Glénat

Deux frères d’origine écossaise décident de monter un restaurant bio en plein Londres. Tandis que Rowan s’occupe d’alimenter le commerce, Tulip, se charge de toute la paperasserie et du restaurant à Londres. La concurrence est rude, et il est compliqué de mettre en avant les « recettes de famille ».

Pourtant, un beau jour, Rowan découvre dans son jardin, un champignon rare, qui va devenir l’ingrédient principal de leur réputation !!!!

Une histoire de famille en one shot, aussi savoureuse que cynique ! Publiée aux Éditions Glénat depuis le 24 août 22, qui va régaler vos papilles et… votre humour noir !!!

Le décor :

Perdus au milieu de la mer du nord, sur leur petite île, Rowan et sa mère ont du mal a se mettre d’accord quant à l’élevage de leurs poules. Il faut dire que Madame Sarah Green, à des idées bien arrêtées à tendance écolo. Réfractaire à la technologie, et gloire à la nature et aux aliments BIO !! Il faudrait presque que Rowan se plie aux besoins de ces animaux.

Tulip, quant à lui, préfère rester dans sa chambre à l’étage, à lire tranquillement.

Ce jour-là, c’est un homme en costume qui brave les éléments, sur ce petit bout de cailloux au milieu de la mer, afin d’arriver jusqu’à la porte de leur maison. Et cet avocat n’emmène pas que des bonnes nouvelles !

En effet, la sœur et le beau-frère de Sarah ont disparu en mer. Malgré leurs différents, ceux-ci leur ont laissé un bien cossu héritage.

Ainsi, c’est au cours d’une discussion, le soir même, au restaurant de l’hôtel ou cuisine Tulip, que l’avocat lui met dans la tête d’ouvrir un restaurant à Londres. Il est véritablement conquis par sa cuisine ! Pas un mot de plus pour convaincre Tulip, qui se charge de son frère. Et les voilà partis pour Londres pour exploiter les différentes propriétés dont ils ont hérité !

L’un au jardin de la maison familiale. L’autre au restaurant, et en cuisine. Mais il va falloir trouver l’ingrédient rare qui fera leur renommée pour pouvoir concurrencer tous les bons restaurants déjà en place…

Le point sur la BD :

Un format de livre de cuisine qui convient parfaitement au sujet : Recette de famille aux Éditions Glénat est excellent. Un graphisme coloré et signé. James Albon nous régale du début jusqu’a la fin de cette comédie dramatique, tantôt cynique, tantôt bien sombre. Mais toujours efficace !

Le lecteur devient le témoin de l’ascension des personnages et de leur transformation totale. On se délecte de constater à quel point une famille, enfin un trio familial, au départ aussi vulgaire que vous et moi, peut se déchirer, se fissurer doucement pour devenir de véritables prédateurs lorsqu’ils se retrouvent confrontés au succès !!!! C’est drôle, grinçant. Le scénario est drôlement bien ficelé entre thriller/polar/fable familiale et on en redemande !!!!

La conclusion :

Une recette de famille (ou de cupidité) aux airs très « British », le tout publié aux Éditions Glénat : humour pince sans rire et noir pour un drame moral et familial tellement fantaisie qu’on en redemande. Moi qui croyais que la famille, c’était quelque chose d’inébranlable, maintenant, je vais essayer de m’en méfier !!!!

Une œuvre coup de cœur​, ​jouissive, à lire et à offrir à son entourage, pour leur ouvrir grand la porte de la lucidité !!! (< humour second degré !!) À vos recettes !