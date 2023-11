Pilot – Un Kit créatif pour créer son propre calendrier de l’Avent

Cette année c’est décidé, nous créons nous-mêmes notre calendrier de l’Avent grâce à Pilot et son kit créatif composé de 24 boîtes à personnaliser et de 5 marqueurs peinture. Une occasion pour les enfants de faire parler leur créativité autour d’un DIY annonciateur des fêtes de fin d’année.

Pilot – Une marque qui booste notre créativité

Pilot fait partie des marques dont nous vous parlons régulièrement, parce qu’elle fait partie des rares dans le domaine à sortir de sa zone de confort en proposant des activités ludiques et originales. Et à moindre coût ! Cela compte lorsqu’on voit le prix élevé que peuvent avoir certains calendriers de l’Avent. Et puis quelle fierté de se dire qu’on a créé soit même son calendrier que l’on va ouvrir chaque jour du mois de décembre. Chez FranceNetInfos, on valide l’idée et on l’encourage en vous présentant le kit, plutôt bien pensé, idéal pour les petites mains.

Le kit est disponible sur AMAZON au prix de 15,50 €

Le calendrier de l’Avent Pilot nous emmène au cœur d’un village de Noël

Le kit créatif proposé par Pilot invite les enfants à créer un joli village de Noël avec ces 24 cases à construire et à personnaliser à leur guise. Ils devront faire preuve d’imagination pour faire vivre leur créativité. Et pour ce faire, Pilot a veillé à glisser l’essentiel à l’intérieur du kit : des marqueurs déco aux couleurs irisées qui apportent un petit côté festif au tout, et bien sûr les morceaux de cartons à reconstituer pour que le tout prenne forme et ressemble à un village enchanté.

Et pour les artistes en herbe qui souhaitent carrément créer leur propre déco de Noël, Pilot a pensé à tout. La marque propose notamment un kit créatif Suspensions de Noël hyper sympa à réaliser seul ou en famille. Ils vont construire des jolies suspensions à accrocher sur le sapin en forme de jolis flocons de neige. Enfin, peux ceux qui aiment le côté traditionnel des fêtes de fin d’année, la marque propose également un kit composé de pochoirs qui permettent de réaliser de jolies cartes de vœux. Les décors proposés sont superbes et pile dans le thème des fêtes de fin d’année.

À vos marques, prêts, créez !