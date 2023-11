Activités pour les petits – Les super-héros

La collection Activités pour les petits, des éditions Usborne, se complète avec le titre Les super-héros, paru en août 2023. Un cahier souple qui propose, aux enfants à partir de 3 ans, des jeux et des activités manuelles, autour du thème des super-héros.

Le livre souple, débute avec une page de garde, dans laquelle, une super-héroïne explique aux enfants, qu’il faut toujours demander à un adulte de l’aide, pour découper ou réaliser une étape compliquée. La première page présente une activité manuelle, proposant de créer des coupes décoiffantes aux super-héros. Simple et efficace, l’activité fait son effet, en cinq étapes faciles à suivre. La deuxième page présente, également, une activité manuelle. Les enfants ont la possibilité de fabriquer des super-héros en 3D, avec l’aide d’un tube en carton. Il y a, cette fois-ci, sept étapes à suivre, en pas à pas illustré. Une proposition est faite, pour compléter, le jeu, en construisant, à partir de boîte en carton, des immeubles, pour faire une ville.

Le cahier est plaisant à découvrir, proposant aux enfants de créer des objets, dessins et jouets, mais aussi de solutionner des jeux. En effet, l’ouvrage oscille entre cahier de jeux et activités manuelles, en pas à pas. Ainsi le livre est très complet, pour les enfants qui vont explorer l’univers des super-héros. Les activités manuelles se voient bien détaillées, en pas à pas illustré, accompagné d’un petit texte simple, clair et efficace. Pour les jeux, ils restent plaisants et dans l’esprit de création, avec des dessins et des coloriages variés. L’univers se trouve coloré, agréable, avec un trait rond et doux.

Les super-héros est un nouveau titre de la collection Activités pour les petits, des éditions Usborne. Un livre souple qui propose aux enfants de retrouver une foule d’activités manuelles variées et des jeux créatifs, autour d’un univers qui plaît toujours autant.

Lien Amazon