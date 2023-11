Carla Lazzari assurera les commentaires de l’Eurovision Junior aux côtés de Stéphane Bern

L’Eurovision Junior aura lieu dimanche au Palais Nikaïa de Nice, en direct sur France 2, dès 16 heures. C’est la jeune chanteuse Zoé Clauzure, âgée de 13 ans, qui sera chargée de représenter la France avec sa chanson sur le thème du harcèlement scolaire, “Coeur”.

Sur scène, Olivier Minne et Laury Thilleman assureront les rôles de maître et maîtresse de cérémonie tandis que Stéphane Bern et Carla Lazzari se chargeront des commentaires. Un événement que la jeune femme, originaire de Nice, attend avec impatience mais aussi avec une certaine émotion. Elle a elle-même participé à l’Eurovision Junior en 2019 avec la chanson “Bim bam toi”, qui a connu, depuis, un très grand succès. Comme un avant-goût de la grande finale de l’Eurovision qui aura lieu dimanche après-midi, Carla Lazzari coprésentait lundi dernier à l’Hôtel Negresco la cérémonie d’ouverture au cours de laquelle étaient dévoilées les seize délégations. Elle nous a accordé une interview et nous a parlé non seulement du Concours mais aussi de ses projets.

France Net Infos : Vous connaissez bien l’Eurovision Junior. Vous y avez participé et vous allez dimanche assurer les commentaires avec Stéphane Bern…

Carla Lazzari : C’est une grande émotion pour moi car c’est là que tout a commencé ! “Bim Bam Toi” n’aurait pas connu le même succès sans l’Eurovision. C’est une aventure absolument folle ! J’ai envie de soutenir tous ces artistes et les porter haut !

France Net Infos : Quels conseils donneriez-vous à Zoé justement ?

Carla Lazzari : J’ai surtout envie de lui dire de profiter de l’instant présent. Ce n’est pas la personne qui gagne qui fera forcément la plus grande carrière. Il faut qu’elle reste comme elle est, qu’elle soit pétillante, joyeuse, lumineuse. Je pense qu’elle va aller loin !

France Net Infos : Comme se prépare-t-on à une telle expérience ?

Carla Lazzari : Il faut beaucoup travailler. C’est intense parce qu’il y a à la fois le chant et la danse. Il faut aussi beaucoup laisser développer sa créativité. C’est important, dans un show comme celui-là, de faire ce qu’on aime et de ne pas se mettre de barrières.

Bientôt en concert à Nice

France Net Infos : Et vous, quels sont vos projets ? Votre album est sorti récemment…

Carla Lazzari : A la sortie de “Danse avec les Stars”, j’ai commencé à enregistrer mon nouvel album qui est sorti le mois dernier. Le single “J’en veux pas” marche très bien pour l’instant. Je lui souhaite une longue vie !

France Net Infos : Vous êtes originaire de Nice. Va-t-on vous voir sur scène bientôt ici ?

Carla Lazzari : Oui, bientôt ! Ce sera en février mais je ne peux pas en dire davantage pour l’instant…