Denali : une enquête dont vous êtes le complice

Partagez





Denali est un uppercut théâtral magistral. On en ressort groggy, sans voix, avec le sentiment d’avoir été complice du meurtre de Cynthia. 19 ans, retrouvée bâillonnée dans la rivière Eklutna en Alaska, une balle dans la nuque.



Denali est raconté à la manière d’une série documentaire. Un true crime à la Netflix que l’on binge-watch en temps réel. On est happé par la mise en scène graphique de Nicolas Le Bricquir, qui adapte subtilement les codes télévisuels de ces enquêtes sordides. La scène comprend deux espaces : d’un côté la salle d’interrogatoire, de l’autre un cadre où les flashbacks sont illustrés. La musique oppressante de Louise Guillaume, composée en live, cristallise notre attention et rend encore un peu plus poreuse la frontière entre la fiction et la réalité.

Reflet divers

Chaque épisode de Denali se termine par un cliffhanger insoutenable. On sait que Cynthia a été tuée par un de ses proches. Le comment est décortiqué sous tous les angles par les détectives Hais et Torres. Le pourquoi a différents visages adolescents. Des jeunes paumés dans un coin perdu. Ultra-connectés à un monde fantasmagorique de likes. La mort de Cynthia n’est pas un simple fait divers. C’est le reflet sans âme de notre société. Denali nous confronte froidement et méthodiquement à un drame dont est tous responsables.

L’esthétique est cathartique et joue de nos plus bas instincts de voyeur. L’ombre de David Fincher plane sur la magnifique réalisation de Nicolas Le Bricquir. Le casting est aussi incroyable. Retenez ces noms : Lucie Brunet, Caroline Fouilhoux, Lou Guyot, Lauriane Mitchell, Guillaume Ravoire, Jeremy Lewin. Tous ont une interprétation juste, d’une véracité à fleur de peau. On s’identifie à chacun à des personnages. On se perd avec eux dans ce puzzle de témoignages pétris de frustration, colère, tristesse et d’innocence abattue.

Denali est une expérience émotionnelle et immersive unique. À liker et partager sans spoiler.

Denali

Studio Marigny, jusqu’au 31 décembre