Nos livres audio préférés aux Éditions Gallimard Jeunesse

Les Éditions Gallimard Jeunesse proposent de nombreux livres audio notamment dans la collection de « L’heure des histoires ». Racontés par de grands comédiens, nous avions envie de vous présenter nos deux préférés du moment, à savoir « La sorcière dans les airs » et « Trois amis ».

« Écoute l’histoire ! » …

La collection « Écoute l’histoire ! » se compose d’un livre et d’un CD. Les enfants vont se laisser porter par le récit audio de leurs histoires préférées. Elle a aussi la particularité de donner la voix à de talentueux comédiens, qui en plus de réinterpréter le livre, leur proposent quelques jeux d’écoute amusants et instructifs. Étant donné le large choix de livres sur le site officiel de Gallimard Jeunesse, cela n’a pas été évident d’en sélectionner seulement deux. Finalement, nous avions envie de vous présenter des valeurs sûres, deux histoires aussi passionnantes que différentes, à savoir « La sorcière dans les airs » et « Trois amis ».

« La sorcière dans les airs » – Julia Donaldson & Axel Scheffler

« La sorcière dans les airs » est un récit que nous adorons chez FranceNetInfos. Nous avons d’ailleurs plusieurs fois chroniqué le livre. L’univers des auteurs est fantastique. La plume se distingue par sa poésie et ces nombreuses rimes qui rythment les mésaventures de la sorcière qui contrairement à ce que l’on pourrait croire est adorable. Les enfants suivront bien volontiers ses aventures, d’autant plus que la narratrice – Raphaëline Goupilleau – possède une énergie contagieuse.

Pour vous offrir le livre, rendez-vous ICI.

« Trois amis » – Helme Heine

« Trois amis » – sur le même concept que le précédent – réserve également de belles surprises. Et ce sont plusieurs narrateurs que les enfants vont retrouver ici : Roger Carel, Perrette Pradier et Thierry Hancisse. Les enfants n’auront besoin que de quelques secondes pour se laisser porter par cette histoire d’amitié. Ils vont faire la connaissance d’un drôle de trio, une poule, un cochon et une souris. Les musiques sont rythmées, placées de façon idéale au cœur de l’histoire. Ils vont beaucoup s’amuser !

Venez découvrir le livre sur AMAZON.



Bientôt Noël les amis…

Nous souhaitions faire une parenthèse pour vous présenter le CD « Ernest et Célestine Les plus belles histoires – 1 » car nous savons à quel point les enfants raffolent de ces deux héros. Ils vont retrouver six histoires incroyables, poétiques forcément, à l’image même de la relation tendre que partage les deux acolytes. Au programme : « Ernest et Célestine ont perdu Siméon » – « La tasse cassée » – « La cabane » – « Au cirque » – « Au jour le jour » et « Ernest est malade ». Des histoires racontées par Vincent Leclercq, Aaricia Dubois et Valérie Marchant. Ils arrivent à transmettre énormément d’émotions, les enfants seront d’autant plus touchés qu’ils auront l’impression de faire partie de l’histoire.

Vous l’aurez compris, les Éditions Gallimard Jeunesse regorgent de pépites audio. Et il y en a pour tous les goûts ! Et comme Noël approche à grands pas, nous nous sommes dit que cela ferait une belle idée de cadeau à glisser sous le sapin.