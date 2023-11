Nos trajectoires humaines – Ed. Marabulles

Nos trajectoires humaines est une bande dessinée de Nadar, parue aux éditons Marabulles, en octobre 2023. Un roman graphique qui vient conter des histoires de destins qui s’entrelacent, des portraits qui révèlent la fragilité des êtres humains…

Dans une voiture, la conductrice chante à fond du Whitney Houston. A côté d’elle, un adolescent, avec ses écouteurs dans les oreilles, semble ailleurs. La mère l’observe et lui rappelle qu’il adorait cette chanson lorsqu’il était petit. L’adolescent retire un écouteur et demande à répéter. La mère demande s’il n’aime plus Whitney Houston. L’adolescent réfléchi et affirme qu’il ne sait pas, qu’il suppose… Puis, il remet ses écouteurs, alors que sa mère explique que soit on aime, soit on n’aime pas, mais l’on ne peut pas supposer. A côté d’elle, le garçon rigole, en observant son portable. Elle éteint le poste, met ses lunettes de soleil. En souriant, elle affirme que l’endroit est magnifique. L’adolescent retire un écouteur, pour demander à sa mère de répéter. La femme répète donc sa phrase, puis continue par dire que cela faisait longtemps qu’elle n’était pas venue en cette saison.

Quatre récits sont à découvrir, quatre destins, quatre tranches de vie, de personnages tous différents. Des portraits de personnes qui viennent révéler des relations familiales différentes, parfois complexes, et jamais si faciles. Une mère et son fils adolescent, un vieil acteur, un enseignant et un artiste, sont donc à retrouver dans cette bande dessinée intéressante. Les accidents, la mort, les rencontres improbables, la peur, la bienveillance rythment plus ou moins ces destins. Les portraits restent bien posés, décrits avec justesse, portés par des dialogues ciselés et jubilatoires. Les relations sont au cœur de cet album, un brin psychologique, avec des problématiques que tous peuvent rencontrer un jour. Le dessin est assez doux, avec un trait rond, semi-réaliste, qui reste très agréable.

Nos trajectoires humaines est un album intéressant d’histoires de destins, des éditions Marabulles. Un livre reste plaisant à découvrir, avec ces portraits de personnages simples, aux relations plus ou moins faciles, qui tentent d’avancer, de transmettre, d’aimer…

